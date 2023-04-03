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拚環保！樂天球場導入循環杯 今年估減少10萬個一次杯
台灣職棒球季開打，桃市府環保局今年與樂天球團合作導入循環杯，球季期間全場域內的飲料，包括啤酒、汽水、手搖飲等，都要使用循環杯，取代一次性飲料杯，除了既有造型，還有首次亮相的樂天循環杯，環保局估計，估計整年球季可減少10萬個一次性飲料杯。
桃園去年4月起與超商、飲料店合作，試辦循環杯借還服務，而今年元旦新制上路，中央規定超商、速食店全國需有5%門市提供循環杯，超商部分改由業者自行提供，市府推行政策也從商圈改為棒球場、百貨、賣場等單點為主。
環保局長陳世偉表示，桃園循環杯推廣至今，使用量換算高度相當於3.2座101大樓，今年首創結合樂天主場及國內棒球熱潮，全年桃園主場球季60場比賽，都能讓入場觀賽的觀眾使用到桃園循環杯，整年預計可減少10萬個一次性飲料杯，與球迷一同共創「3好球，三振完封一次杯」。
環保局表示，4月15日、16日搭配世界地球日舉辦「循環永續主題日」，內容包含二手惜物市集及闖關換小禮等活動，藉由球員衣物、球具拍賣，賦予舊物新生命，另球員穿著的球衣、球帽亦是使用寶特瓶環保紗製作，融入SDGs元素傳達永續意象，藉由小小改變，翻轉民眾環保思維。
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