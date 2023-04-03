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不懼抵制六福村塞車連假湧人潮 推出兒童門票只要百元

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
六福村上午出現排隊人潮，購票入園要等半小時。圖／讀者提供
六福村上午出現排隊人潮，購票入園要等半小時。圖／讀者提供

兒童節連假第3天，六福村上午湧入大批遊客，不少家長一早就帶著孩子排隊入園，有民眾前往購票入園，光在售票亭就要排隊至少半小時，不過仍不減遊客心情，都希望趁著兒童連假出遊，不受近期逃脫狒狒事件風波影響。

因狒狒事件讓不少網友在網路喊「抵制六福村」，不過不少民眾也聲援「六福村加油」，希望藉事件讓六福村提供更好的動物生活品質及遊樂環境，六福村遊客人潮仍不受影響，上午更出現周邊道路入園塞車情況。

六福村園方指出，兒童節連假期間同樣推出兒童節優惠，12歲以下兒童，即2011年4月1日以後生日者，就可以以100元票價入園遊玩，優惠門票需出示身分證、健保卡或戶口名簿，專案團體不適用。

兒童連假期間，成人於六福村現場購票享全民學童價899元，還限量贈六福皇宮酸梅湯1000ml一瓶以及100元餐飲商品抵用券，60歲以上長者門票也只要100元。

不過受到狒狒脫逃遭射殺事件影響，目前六福村園內，包含非洲部落的「猴園區」、「猛獸區」仍在進行盤查，暫不對外開放；其餘主題遊樂園區正常開放，包含非洲部落沙漠風暴、小小驛馬車、親親園等設施。

六福村上午入園道路出現塞車，不少民眾趁連假好天氣出遊，購票入園要等半小時。圖／讀者提供
六福村上午入園道路出現塞車，不少民眾趁連假好天氣出遊，購票入園要等半小時。圖／讀者提供

六福村 連假 兒童節

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