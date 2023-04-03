清明炎熱好天氣 石門水庫下探230米 農產業與民生用水分離

今天清明連假第三天好天氣，桃園市石門水庫水位持續下降，至今天上午為止，水庫水位下探230.6公尺、蓄水率48.9%，今年首次跌破49%，水利署北區水資源局今天上午表示，氣象局預測4、5月雨水正常偏少，現今多利用河川水及農業節水供灌，由桃園市府再生水及備用水井供應產業用水，確保石門水庫穩定供水時間延長。

氣象局預報清明節連假今起最後3天，將是晴時多或多時晴維持溫暖好天氣，民眾掃墓和戶外旅遊好時節，相較中南部水情吃緊，北部地區也因降雨少，影響水庫水位持續下降。

北區水資局表示，至今天上午止，石門水庫水位230.6公尺、蓄水量1.03億噸、蓄水率48.9%，該局透過日日監看、總量管制水情，之前下雨不大，多少有助水庫水位下降速度，目前翡翠水庫支援板新地區水量已達每天80萬噸以上，利用河川水及農業節水供灌，配合桃園、新竹地區農業減少本田期供水方式，確保石門水庫穩定供水時間延長。