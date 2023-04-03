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竹市未辦繼承列管土地近1600筆 總價達27億元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府最新統計，今年超過一年未辦理繼承登記而須列冊管理的不動產共有1558筆，依今年公告現值計算土地總價值高逹27億元。圖／新竹市政府提供
新竹市府最新統計，今年超過一年未辦理繼承登記而須列冊管理的不動產共有1558筆，依今年公告現值計算土地總價值高逹27億元。圖／新竹市政府提供

別讓權益睡著了！新竹市府最新統計，今年超過一年未辦理繼承登記而須列冊管理的不動產共有1558筆，依今年公告現值計算土地總價值高逹27億元，並由新竹市地政事務所即日起至6月30日公告3個月，市府地政處呼籲，還未辦理繼承登記土地及建物的民眾，把握家族團聚機會，盡速辦繼承登記，以維護自身權益。

地政處表示，民眾遇親人離世雖難過，仍請打起精神處理遺產。每年地政機關均會依戶政通報資料主動通知繼承人申請遺產繼承，但仍然有許多繼承人超過一年仍未辦理繼承登記，地政機關會將這些未辦繼承遺產予以公告並列冊管理15年，如超過15年未辦理就會被移送國有財產署公開標售。

地政處進一步說明，民眾逾期未辦理繼承登記的原因很多，可能因為不知道長輩留有不動產，有的因為繼承人數眾多或複雜難以整合等，竹市今年列管不動產計1558筆，較去年增加377筆，有逐年升高趨勢，如繼承人間遲遲無法協議如何繼承，建議民眾可以先由繼承人中一人或數人，申辦登記為全體繼承人公同共有；待全體繼承人有共識如何繼承，可再行到地政事務所申辦「共有型態變更」或「分割繼承」，如此既可避免逾期申請繳納登記罰鍰也可免於遺產被移送標售。

此外，新竹市今年10月也預計將2008年列冊管理至今期滿15年未辧繼承土地約175筆，依今年公告現值計算土地總價值高逹1億3000多萬元的土地移送國有財產署公開標售，標售後再由繼承人申領標脫價款，如價款保存10年仍無人申領則歸屬國庫。

地政處提醒，民眾常因不知被繼承人遺有土地而未辦理繼承登記或不知繼承土地位於何處，也請民眾莫擔心，新竹市地政事務所於公告期間會同步通知繼承人，並可透過通知書上的QRcode掃瞄，連接至竹市幸福宜居網即能簡單查明土地所在位置，請收到通知繼承人善加利用。

若民眾想進一步瞭解有哪些土地經公告為未辦繼承，可至新竹市政府地政處網站「未辦繼承專區」點選「歷年未辦繼承土地公告名冊」了解相關內容。另外，再次提醒，民法規定子女繼承財產不分性別差異，均有同等權利。

新竹 遺產 財產

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