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抽籤搶入學 新竹縣公立與非營利幼兒園5月開始招生

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
過去新竹縣文興非營利幼兒園入學抽籤狀況，不少家長都希望能抽中，減輕教育支出負擔。圖／竹縣府提供
過去新竹縣文興非營利幼兒園入學抽籤狀況，不少家長都希望能抽中，減輕教育支出負擔。圖／竹縣府提供

新竹縣112學年度公立與非營利幼兒園將於5月招生，採現場或網路報名雙軌制，招生登記將依對象分為「優先入園」及「一般入園」兩階段，若同時錄取公立、非營利幼兒園，僅能擇1報到，招生對象依年齡分階段辦理，並依招生階段招收至額滿為止。

新竹縣教育局表示，112學年度各公立與非營利幼兒園招生缺額，5月12日起公布於網站，「新竹縣政府雲端聯合服務中心－公立暨非營利幼兒園招生平臺」，家長可直接查詢各公立及非營利幼兒園招生缺額，了解報名流程。 

教育局說明，招生登記將依對象分為「優先入園」及「一般入園」兩階段，優先入園登記時間為5月18日上午9時至5月20日中午12時止，採各園現場登記的方式，抽籤時間為5月20日下午2時。

一般入園網路登記時間為5月31日上午9時至6月2日中午12時止，請至「新竹縣政府雲端聯合服務中心－公立暨非營利幼兒園招生平臺」登記，而各園現場登記時間則為6月2日上午9時至6月3日中午12時止，抽籤時間為6月3日下午2時。 

教育局提醒，為避免影響其他幼兒登記或遞補權益，每名幼兒登記公立及非營利幼兒園以各1園為限，抽籤後若同時錄取公立幼兒園及非營利幼兒園，僅能擇1園報到。 

教育局指出，今年新增竹北市鳳岡國小附設幼兒園1班；2到3歲專班則有新埔鎮文山國小附設幼兒園、關西鎮坪林國小附設幼兒園及新豐鄉新豐國小附設幼兒園，每園各新增1班。

除增班外，112學年度也新建文小十非營利幼兒園（華興非營利幼兒園），考量該園為第1年招生，其招生作業將另外辦理，相關訊息請於5月底再密切注意教育局最新公告，另外，考量雙薪家庭托育需求，公立幼兒園也開辦下午4時過後的延長照顧服務，讓家長安心托育。 

教育局強調，公立及非營利幼兒園以協助弱勢為主，包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等均符合優先入園資格，如有餘額提供給一般幼兒就讀，且招生年齡以5、4、3足歲幼兒優先，依年齡分階段辦理，並依招生階段招收至額滿為止；若對招生有任何疑義，可電洽新竹縣教育局幼兒教育科，電話：03-5518101轉2873。

幼兒園 教育局 新竹

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