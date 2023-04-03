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「有回家的感覺」苗栗新東大橋再點燈 19日起每晚3小時

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣東大橋暌違3年多，將於4月19日重新點燈。記者范榮達／攝影
苗栗縣東大橋暌違3年多，將於4月19日重新點燈。記者范榮達／攝影

苗栗縣景觀地標新東大橋暌違3年多，客委會、公路總局及縣府投入3000多萬元夜間亮化工程，將於4月19日重新點燈，暫定每天晚上開燈3個小時，地方期待的「回家的感覺」回來了。

議員孫素娥、鄭碧玉認為新東大橋夜間亮化景觀，對苗栗人有重要意義，因為車開在國道1號就看得見，就知道苗栗到了，「有一種回家的感覺」，此外，新東大橋更是地景，孫素娥說，新東大橋新燈今年2月13日第一次試燈，鄉親都走告燈亮了，興奮期待之情溢於言表。

苗栗市、公館鄉間的新東大橋1997年啟用，也是國內第一座雙塔斜張式設計橋樑，橋頭大師級雕塑家楊英風遺作「有容乃大」，作品說明及新東大橋沿革碑文，也是國學大家倪摶九生前所撰，與後龍溪河濱公園、經國路「金路獎」林蔭大道相得益彰，2008年間橋身裝設LED燈，夜間綻放光芒，成了景觀地標。

縣府指出，新東大橋的LED燈因年久失修，且維修、電費負擔大，2019年7月熄燈，但地方一直有重新亮化的聲音，縣府爭取客委會、公路總局補助，加上縣款共3000多萬元，施工除鏽上漆、拆除舊燈具，裝新燈亮化工程，敲定4月19日重新點燈。

新東大橋的新燈，將以LED燈投射橋塔，避免影響行車視線，橋身、橋塔並有線燈的設計，目前持續試燈評估電費等方面，目前暫定夏季期間晚上7點亮至10點，冬季期間晚上6點半至9點半，再滾動式檢討。

客委會 議員 苗栗縣

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