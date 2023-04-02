快訊

馬英九登上陸綜高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

秦剛會見日本外相 要求「不得插手台灣問題」

承認國道特別塞大小車禍196次 王國材：接下來可能會好一點

十鼓攜手滯留島舞蹈將在夢幻明池湖上演「池中劍」續曲

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
明池水劇場去年由十鼓擊樂團演出的「池中劍」首部曲。圖／力麗集團提供
明池水劇場去年由十鼓擊樂團演出的「池中劍」首部曲。圖／力麗集團提供

宜蘭大同鄉的力麗馬告生態園區明池森林遊樂區，層峰疊翠、裊裊水霧，景緻宛如人間仙境。繼去年在明池湖上演「池中劍」首部曲後，今年由知名的十鼓擊樂團結合當代舞風的滯留島舞蹈劇場，上演「池中劍II-英雄會」，觀眾在湖光山色中欣賞音樂、武術與舞蹈的跨界演出。

力麗觀光集團於2019年把明池湖打造成水劇場，邀請不同的國際知名藝術團隊進駐演出。2022年請到國際知名的表演藝術團隊十鼓擊樂團創作，在明池湖面引入筆、墨、山水等概念，一幕幕結合武俠鼓樂與肢體律動的視聽覺饗宴演出，獲得熱烈迴響。

今年明池水劇場「池中劍II-英雄會」是繼首部曲之後，再度由十鼓擊樂團擔綱，並邀請「滯留島舞蹈劇場」協演，匯集音樂、武術與舞蹈多元呈現。

整場包含拈花、天空斬、東陽四神畫、鳳邑埤塘、妮芙努、草薙出雲、五丈原、盜亦有道、神靈祭與怛羅之戰等10個樂章，從現代穿梭到遠古，古今交融，在山嵐繚繞、如夢似幻的明池湖畔，引領觀眾體驗英雄的異想奇境。

「池中劍II-英雄會」共6個場次，演出時間4月14日、15日、16日、21日、22日、23日，下午2點30分上演，每場80分鐘。購票資訊：OPENTIX兩廳院文化生活https://www.opentix.life/event/1623266003159011328

明池水劇場去年由十鼓擊樂團演出的「池中劍」首部曲。圖／力麗集團提供
明池水劇場去年由十鼓擊樂團演出的「池中劍」首部曲。圖／力麗集團提供
明池水劇場「池中劍II-英雄會」由十鼓擊樂團攜手滯留島舞蹈劇場，4月中起將在山嵐繚繞、如夢似幻的明池湖畔演出6個場次。圖／力麗集團提供
明池水劇場「池中劍II-英雄會」由十鼓擊樂團攜手滯留島舞蹈劇場，4月中起將在山嵐繚繞、如夢似幻的明池湖畔演出6個場次。圖／力麗集團提供
明池水劇場「池中劍II-英雄會」由十鼓擊樂團攜手滯留島舞蹈劇場，4月中起將在山嵐繚繞、如夢似幻的明池湖畔演出6個場次。圖／力麗集團提供
明池水劇場「池中劍II-英雄會」由十鼓擊樂團攜手滯留島舞蹈劇場，4月中起將在山嵐繚繞、如夢似幻的明池湖畔演出6個場次。圖／力麗集團提供

劇場 宜蘭

相關新聞

東非狒狒再爆疑雲「根本沒結紮」 六福村：確實有、感謝各界關心

逃逸東非狒狒遭射殺，經六福村獸醫以狒狒身上結紮傷口判斷為園內逃逸，終於承認是六福村所有，今天卻傳狒狒經農委會驗屍後發現「...

六福村狒狒驗屍無結紮痕跡？ 林務局：靜待偵查終結

六福村逃逸東非狒狒之死引發全台關注，六福村一開始否認狒狒來自園區，後來以結紮傷口改口承認，但今傳死亡東非狒狒經初步驗屍，...

清明連假第二天 高虹安參與兒藝節劇團唱跳互動

2023新竹市兒童藝術節以「ZOOM！ZOOM！新竹」為主題，清明連假期間在新竹公園展開，包含歡樂兒童劇、說故事劇場、特...

桃園學童扮小小消防員射水歡慶兒童節 外師初體驗更嗨

兒童節將至，桃園市消防局第一大隊迴龍分隊在兒童節前夕邀請轄內國小學童至消防隊教學體驗，以專為小朋友量身訂做的「仿真小小消...

新竹縣推動資源回收關懷計畫 幫助拾荒者維持溫飽

新竹縣環保局今年推動資收關懷計畫，與各鄉鎮市公所清潔隊，提供普遍優於回收市場的價格及到府收運服務，希望照顧更多第一線有需...

桃園連假景點無處去？ 藍綠營議員推薦話題景點在這裡

近日因供奉日本神祇引發熱議的「桃園忠烈祠暨神社文化園區」，傳出人潮不如以往，這次園區特地在兒童節連假期間，連續5天每天舉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦