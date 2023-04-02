十鼓攜手滯留島舞蹈將在夢幻明池湖上演「池中劍」續曲

宜蘭大同鄉的力麗馬告生態園區明池森林遊樂區，層峰疊翠、裊裊水霧，景緻宛如人間仙境。繼去年在明池湖上演「池中劍」首部曲後，今年由知名的十鼓擊樂團結合當代舞風的滯留島舞蹈劇場，上演「池中劍II-英雄會」，觀眾在湖光山色中欣賞音樂、武術與舞蹈的跨界演出。

力麗觀光集團於2019年把明池湖打造成水劇場，邀請不同的國際知名藝術團隊進駐演出。2022年請到國際知名的表演藝術團隊十鼓擊樂團創作，在明池湖面引入筆、墨、山水等概念，一幕幕結合武俠鼓樂與肢體律動的視聽覺饗宴演出，獲得熱烈迴響。

今年明池水劇場「池中劍II-英雄會」是繼首部曲之後，再度由十鼓擊樂團擔綱，並邀請「滯留島舞蹈劇場」協演，匯集音樂、武術與舞蹈多元呈現。

整場包含拈花、天空斬、東陽四神畫、鳳邑埤塘、妮芙努、草薙出雲、五丈原、盜亦有道、神靈祭與怛羅之戰等10個樂章，從現代穿梭到遠古，古今交融，在山嵐繚繞、如夢似幻的明池湖畔，引領觀眾體驗英雄的異想奇境。