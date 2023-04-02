清明連假第二天 高虹安參與兒藝節劇團唱跳互動

2023新竹市兒童藝術節以「ZOOM！ZOOM！新竹」為主題，清明連假期間在新竹公園展開，包含歡樂兒童劇、說故事劇場、特色街頭藝人、藝術手作體驗等豐富內容。今天下午在孔廟前廣場「魔力大劇場」舞台，由安徒生和莫札特的創意劇團帶來《屋頂動物園》互動式marching bang演出，市長高虹安也到場與民眾唱跳互動，場面溫馨、孩童歡笑不斷。

今天是新竹市兒童藝術節第2天，天氣終於放晴，高虹安再度到會場與大小朋友同樂，先是上台參與劇團互動唱跳，一同製作手搖鈴樂器，再前往風livehouse「好奇實驗室」欣賞以VR技術拍攝的生態節目，最後來到圓形廣場「藝術小天地」與孩童一起體驗手作DIY風力小車。沿途也發送造型氣球，吸引許多大小朋友們爭相合照。

高虹安表示，今年兒童藝術節特別著重於藝術體驗，如音樂、舞蹈、戲劇、AR與VR的科技互動，以及豐富的手創體驗等，透過許多交流課程增進親子互動；現場也設有氣墊遊具，讓大小朋友在參與藝術體驗時，有放電跑跳的好去處。連假還有3天時間，歡迎全台大小朋友來新竹公園度過歡樂兒童節。

文化局說明，今年兒藝節主軸為科技與藝術相遇，除了邀請國內知名兒童劇團、街頭藝人共帶來50場精采表演之外，也特別策畫微距大冒險，邀請全國首創以VR技術拍攝生態節目的團隊Funique，利用3D立體影像、微觀視角，衝擊大小朋友的視覺感官，透過科技拉近都市人與大自然的距離，更期待孩子能反思人類角色與各物種的關係。

此外，今年也規畫「共融藝術」特色藝術體驗課程，與國內唯一推動視障者藝術教育的社團法人臺灣非視覺美學教育協會合作，以藝術為媒介，推廣感官開發認知發展，由專業師資引導，讓視障、一般小朋友共同學習運用聽覺及觸覺進行創作表現；另有「肢體開發」課程，由台灣接觸即興的權威舞團「古舞團」與「古舞文創」規劃，透過伸展、支撐、翻滾、遊戲、空間探索、體能、教具等，開啟親子間更多元的身體對話與信任關係。

文化局指出，今年兒藝節規畫五大特色體驗場域，包含「魔力大劇場」邀請國內知名兒童劇團輪番演出精彩好劇、「驚奇小舞台」有身懷絕技的街頭藝人相互切磋、「好奇實驗室」帶來科技體驗與共融藝術、「藝術小天地」可讓孩童動手體驗、「放電遊樂園」則有3座大型充氣遊具。