影／兒童萌樣問答吸睛 張善政：育兒補助打造桃樂園
桃園市長張善政上任參加第一個慶祝兒童節活動，他主持有獎趣味問題，「再過天是什麼節」等三隻小豬等多個問題，點名小朋友童言童語「答對了」，在場許多小朋友萌樣十分吸睛，互動趣味橫生，張善政說，桃園是台灣最年輕城市，從出生補助爸爸媽媽照顧及幼兒園學雜費，中小學營養午餐免費，讓年輕父母輕鬆撫養，打造桃園為小朋友快樂地方。
「兒童節快樂」！2023 萌萌盃運動童樂會在楊梅區埔心牧場辦理，今天好天氣，許多大人帶著小朋友、幼童前往觀看可愛動物、遊園和親子玩遊戲，吸引6、7000人參加，萌萌盃 運動童會請來張善政主持有獎問答，他先祝「兒童節快樂」，提問「兩過2天是麼節」？活動舉辦什麼運動，三隻小豬等問題，現場小朋友舉手熱烈，他點名小朋友萌樣作答，宣布「答對了」有獎合影，與小朋友氣氛嗨翻，遊園一圈與親子打招呼互動合影。
張善政表示，桃園就是要打造給小朋友最快樂的地方，桃園也是台灣最年輕城市，小朋友出生起，市府與爸爸媽媽一起補助照顧，小朋友上幼兒園大班，市府也有學雜費補助，上小學中學還有免費營養午餐，就是要讓爸爸媽媽撫養小朋友輕鬆、好環境，未來每年兒童節會辦理更多活動，與小 朋友一起度過兒童節。
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