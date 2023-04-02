六福村狒狒驗屍無結紮痕跡？ 林務局：靜待偵查終結
六福村逃逸東非狒狒之死引發全台關注，六福村一開始否認狒狒來自園區，後來以結紮傷口改口承認，但今傳死亡東非狒狒經初步驗屍，發現身上並無結紮痕跡。林務局今表示，目前桃園地檢署偵辦中，全案靜待偵查終結。
六福村逃逸東非狒狒事件，在外「流浪」10多天後，3月27日於桃園捕獲卻遭槍殺身亡，農委會林務局28日展開調查，先將屍體送往台北市立動物園初步驗屍、X光掃描確認受傷部位、採集檢體確認品種，29日再由農委會家畜衛生試驗所進行死因病理解剖。
傳出死亡東非狒狒身上並無結紮痕跡，林務局保育科長鄭伊娟今表示，根據六福村提供的資料，確實園區的狒狒並無全部都結紮，但該死亡狒狒到底有無結紮，目前尚不清楚，本案已由桃園地檢署偵辦，林務局無相關解剖資料，待偵查終結才會知道。
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