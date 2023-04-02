新竹縣推動資源回收關懷計畫 幫助拾荒者維持溫飽

新竹縣環保局今年推動資收關懷計畫，與各鄉鎮市公所清潔隊，提供普遍優於回收市場的價格及到府收運服務，希望照顧更多第一線有需求的拾荒者，更提供每月最高5000元補助，希望維持拾荒者收入，以滿足溫飽。

新竹縣環保局表示，受經濟不景氣影響工作難找，不少經濟弱勢的民眾靠撿拾資源回收物維生，但受回收物價格低迷影響，使資源回收個體業者收入減少，也因回收變賣的收入常是弱勢個體業者主要經濟來源，因此希望藉由補助，照顧這些弱勢的資收個體戶。

環保局說，新竹縣列冊資源回收個體業者共有230人，今年參與資收關懷計畫到府服務個體業者共有101人，自從推動「資收關懷計畫」後，新竹縣得以改善垃圾產生源分類不確實情形，降低垃圾雜質率並落實資源回收物分類，提升新竹縣資源回收成效。

參與計畫的梁女士，居住在新竹縣湖口鄉，一家4口原為小康之家，因丈夫頭頸部患有腫瘤，在花費鉅資治療後仍不敵病魔離世，家中經濟陷入困境，但為照顧身心障礙的女兒，梁女士也難以正常外出工作，長年僅靠家庭代工與撿拾資源回收物維生，在加入「資收關懷計畫」後，日漸老邁的梁女士不用每次來回搬運回收物至回收商，並以優於市場價格獲得每月上限5000元的實質補貼，使其家庭經濟逐漸改善，也得以利用閒暇時間至仁慈醫院做志工回饋社會。

環保局指出，2018年未執行「資收關懷計畫」前的新竹縣資源回收率為55.79%，2019年至2022年則提升為59.22%。除此之外，也讓新竹縣較為弱勢的個體業者每月有固定收入，生活更有保障。期盼資收關懷照顧個體戶，同時顧環保最給力，也能達到公益性質，形成正向循環。