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桃園連假景點無處去？ 藍綠營議員推薦話題景點在這裡

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園忠烈祠暨神社文化園區傳出人潮不如以往，這次特地在兒童節連假期間，連續5天每天舉辦不同的觀光活動。圖／本報資料照
桃園忠烈祠暨神社文化園區傳出人潮不如以往，這次特地在兒童節連假期間，連續5天每天舉辦不同的觀光活動。圖／本報資料照

近日因供奉日本神祇引發熱議的「桃園忠烈祠暨神社文化園區」，傳出人潮不如以往，這次園區特地在兒童節連假期間，連續5天每天舉辦不同的觀光活動，希望能夠吸引更多的觀光人潮前來，藍綠民代也希望人潮能夠回流。

議員黃瓊慧表示，連假第一天有到園區力挺攤商，大家都希望市府能用更多資源讓人潮回流，市府應清楚明白景點的人潮累積，是眾人努力而有的成果，不要讓這樣的成果輕易消失，也呼籲大家連假，一定要來桃園神社走走。

議員牛煦庭表示， 當初有人擔心神社被拆、裝飾不見，事後證明都是多慮，這段時間出國旅行人數大增，對國內觀光有些衝擊，但團隊用心準備的活動，依然值得親臨感受，我會要求市府協助廠商加大宣傳、鼓勵市民前往休閒。

民政局表示，連續5天將舉辦花見野餐趣、童趣小市集、花饗音樂演出以及童樂劍玉秀，園區也提供野餐墊租借，且在手水舍處放入花朵，成為「花手水」，供遊客參觀。

民政局說，連假期間，也會舉辦神社小市集陪大家歡慶兒童節，提供造型雞蛋糕、卡通糖霜餅乾，還有各式文創、手沖咖啡、特色美食等，提供遊客多元的觀光體驗。

民政局透露，萬眾期待的「鯉魚流光祭」會在4月18日，五彩繽紛的鯉魚旗隨風飄揚，是日本夏季最具代表性的活動之一。因應5月5日為日本的兒童節，掛鯉魚旗代表的是期望家中孩子能健康成長，如鯉魚躍龍門般功成名就。同時市府也將與旅行社業者協商列入在地旅遊行程。

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