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新竹原民部落輕旅行甄選 盼開發原鄉觀光新亮點

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府希望振興原鄉部落觀光產業，透過遊程甄選串聯在地店家。圖／竹縣府提供
新竹縣府希望振興原鄉部落觀光產業，透過遊程甄選串聯在地店家。圖／竹縣府提供

為提升原鄉的旅遊競爭力及開發觀光新亮點，新竹縣府舉辦2023新竹原住民部落輕旅行遊程甄選活動，希望透過徵件，鼓勵串聯原鄉觀光業者，發展新竹縣原民特色的深度旅遊，最好在行程中包含原民特色餐點或DIY體驗，體現原鄉的原民文化特色。

竹縣府原民處長雲天寶說，已陸續在原鄉舉辦4場說明會，並邀請鄉鎮長、議員、代表和部落族人等一同討論，甄選作品最好需具備2大重點，第一須有連結性，串聯周遭產業、店家、自然環境等，規畫具合作性的遊程；第二為呈現最具有原民特色的深度旅遊，以原民文化特色作為主題的觀光遊程受到青睞，因此希望可以在導覽解說、特色餐或DIY體驗裡融入原民的人文歷史及產業發展。

目前活動仍在徵件中，將開放交件至5月31日截止，總獎金超過100萬元，在日前4場說明會中，召集各界代表共襄盛舉，詳細說明活動內容，提出各項需求討論，期盼提案能朝2大面向「在地連結性」及「原住民特色」，為新竹縣原住民部落注入旅遊新亮點。

竹縣長楊文科表示，原鄉族人的觀光經營模式多以獨立點狀模式經營，彼此間較少合作，因此鼓勵原鄉觀光業者可以串聯周遭達到點、線、面的結合，創造觀光全面共好的盛況，藉由甄選活動開發出新的部落旅遊亮點，讓遊客在國內旅遊中有更多選擇。 

甄選活動將從參賽隊伍中遴選出「前3名」發放獎勵金，第1名40萬元、第2名35萬元及第3名30萬元，用以改善遊程規畫，參賽作品可直接享有遊客導入及有機會與旅行業者簽約。詳情可上新竹縣府原住民族行政處官網查詢，下載簡章資料連結為https://reurl.cc/lvNrb9。

新竹 原住民 DIY

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