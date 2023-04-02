歡慶社工日齊聚看電影抒壓 社工師廖廷衛獲績優表揚
今天是社工日，新竹市府為感謝社工照顧弱勢族群，安排社工們欣賞電影《灌籃高手》，藉此舒緩平日工作壓力。衛福部上周辦理全國社會工作專業人員表揚，竹市共7名人員獲獎，其中，市府社會處社工師廖廷衛，負責集中篩派案工作，需要在非常短的時間要蒐集大量的資訊與評估，並與個案關係緊密如家人，獲績優社工獎表揚。
衛福部辦理112年度全國社會工作專業人員表揚中，竹市共計7名人員獲獎，包含績優社工獎3名、資深敬業獎3名、績優社工督導獎1名。
廖廷衛過去曾在新竹家扶中心服務，協助市府兒保社工接手照顧無數需要緊急安置的孩子們，進到市府後則負責集中篩派案工作，需要在非常短的時間要蒐集大量的資訊與評估，讓案件資訊可以充實快速的提供給後續負責的社工。
廖廷衛分享，他從事兒少保護寄養工作8年多，曾遇過一對年幼兄妹因媽媽長期酗酒、爸爸失功能，從小被安置在寄養家庭，因相處時仔細聆聽兄妹心聲，哥哥曾向他說「這世界上我不是只剩下妹妹，我還有廖老師」。如今，哥哥已經高中畢業進入職場，兩人仍保持聯繫如同家人般，讓他感到驕傲與心慰，哥哥對生活的努力，也讓他更投入工作。
廖廷衛說，他常提醒自己，個案和自己的生命歷程都是交錯影響，在服務的同時，看似我們影響個案，但實際上我們卻影響著彼此。
市長高虹安表示，目前竹市社工人數為355人，市府積極配合中央推動社會安全網計畫，增補社工人力、提供支持及友善工作環境，再搭配教育訓練等，以提升社工人力留任，並持續優化薪資結構及調高社工人員薪資、保障社工權益。
衛生局長陳厚全說，為落實社會安全網計畫，市府去年9月成立心理衛生中心，透過心理衛生社工協助患精神疾病與自殺企圖的保護案件加害人，以及出監精神病人與結束監護處分個案等多重議題個案，協助個案精神疾病的穩定及提供社區支持系統，進而提升家庭成員整體的安全性與降低照顧負荷。若民眾或身邊親友需要專業人員協助，歡迎致電新竹市社區心理衛生中心03-5355276洽詢。
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