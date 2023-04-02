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桃園公車「718」4月上路 到林口長庚就醫更方便

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園4月起試辦「718路線」3個月，方便平鎮、龍岡地區長輩到林口長庚醫院就診。圖／桃園市交通局提供
桃園4月起試辦「718路線」3個月，方便平鎮、龍岡地區長輩到林口長庚醫院就診。圖／桃園市交通局提供

桃園去年新闢701B龍岡圓環至林口長庚醫院公車路線，經試辦6個月後，市府交通局決定更名為「718路線」，並延伸至平鎮建安宮，同時新增12站點、每天班車往返增為6班次，預定6日起試辦3個月，方便平鎮、龍岡地區長輩到林口長庚醫院就診。

交通局表示，「718建安宮-長庚醫院」路線，將原本701B路線發車點延駛至平鎮建安宮，沿路增加建安宮、下東社、平東加油站、冠興新村、龍岡醫院、社子、東安國中、東安國小、平東路、平等路口、忠貞國小、龍南路、配銷中心等13站，其餘行經路線與原701B一致，不影響既有民眾搭乘權益。

交通局表示， 試辦期間採平日行駛，每日往返共6班次，首班自建安宮站上午7時30分發車，行駛平東路、平等路、龍岡路、環南路、民族路、龜山一路、文化一路、復興一路至長庚醫院後返回，滿足東勢地區、龍岡地區及中壢地區往返長庚醫院的需求。

交通局表示，該路線發車至終點站後將直接返程，因此返程無固定發車時間，末班車預計下午2點40分自長庚醫院站發車，實際發車時間依公車動態顯示時間為主，收費方式同市區公車採里程計費，全程票價85元、半票42元，持桃園市民卡乘車則享有買一送一優惠，第2趟優惠18元。

長庚 公車 桃園

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