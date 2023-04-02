大溪墓區塞車民怨警力強疏散 業者允2里免費入塔回饋

清明節連假進入民眾掃墓祭祖高峰，桃園市大溪和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓等墓區湧入掃墓祭拜車潮，先前壅塞回堵居民抱怨，大溪區長陳聖義今天上午表示，已與墓區業者達成協議陸續拓寬道路及回饋里內及弱勢免費入塔，清明連假更由警方加派警力疏導分流，讓墓區降低塞車回堵，方便居民進出。

桃園市大溪和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓等墓區進出路小，3月上旬許多民眾提前掃墓，造成墓區道路塞車回堵，居民無法出入引起民怨不滿，市議員陳治文與區公所日前與和平禪寺、佛光山寶塔業者、里長、里民開會檢討，陳治文表示，這次協調會是歷來最具體共識一次，包括拓寬道路及業者認養道路和業者回饋里民弱勢免費入塔，獲得地方民意認同。

陳治文與大溪區公所表示，這項協調會決議，福安里復興路一段23巷及美華里美和路等2路段拓寬，涉及土地所有權，先由區公所可行性評估，佛光山寶塔寺計畫今年底前完成和平禪寺旁沿溪至三層農路闢建道路，此外，和平禪寺協助福安、美華2里民免費入塔及佛光山寶塔寺協助2里弱勢里民辦理免費入塔，寶塔寺認養美和路復興路一段23巷至和平橋路段除草，和平禪寺及佛光山寶塔寺承諾協助2里所需巡邏車、學童獎助學金等回饋措施。

陳聖義表示，這次協調會解決福安、美華里墓區道路回堵無法出入民怨，區公所會陸續進行協助拓寬路及協調業者落實回饋滾動檢討，這幾天連假請警方加派警力疏導分散車流。