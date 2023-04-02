苗栗第一座釣魚平台 新埔漁港可望今年9月開釣

苗栗縣沿海有11處漁港，縣府啟動「向海致敬-友善釣魚」行動方案，850萬元在通霄鎮新埔漁港北堤新建第一座釣魚平台，可望今年9月開釣，將是全縣第三座開放垂釣的漁港。

台灣四面環海，近來迭有聲音開放漁港釣魚，縣政府2020年4月開放後龍鎮公司寮漁港北堤，2021年4月再開放後龍鎮外埔漁港南堤，縣府爭取在新埔漁港北堤新設釣魚平台，海洋委員會補助、加上縣府負擔，經費850萬元，縣府完成設計，工程最近上網招標。

縣府農業處指出，釣魚平台環塑木材質，架高1公尺、長約51公尺、寬約7公尺，預計今年7月依漁港法辦理港區釣魚區域公告開放等事宜，如果進度順利，今年8月底完工，9月開放供垂釣，公司寮、外埔漁港釣魚就地利用堤防，新埔加設釣魚平台，對釣友更加友善。

一些釣友大表歡迎，認為友善釣魚，苗栗往前跨步，縣議員陳品安多次在縣議會質詢爭取，她說「終於盼到了」！希望新埔漁港有好的示範效果，創造出居民、漁民及釣友三贏局面，縣府持續兼顧三方，推動到其他漁港。

陳品安表示，新埔是淳樸的小漁村，鄰近宗教勝地白沙屯拱天宮，及台1線秋茂園，還有縣定歷史建築台灣鐵路局新埔車站，及推動中的西濱「日落大道」園區等，新埔海邊旅遊觀光資源豐富，新埔漁港釣魚平台將增加亮點。