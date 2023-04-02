星巴克進駐98歲市定古蹟新竹州圖書館 成拍照打卡熱點

98歲的新竹市定古蹟「新竹州圖書館」是竹市私有古蹟活化再利用首例，也是日治時期少數專為圖書館事業設計的全新建築，市府引進知名咖啡連鎖品牌星巴克，上周四進駐新竹州圖書館營運，成為星巴克桃竹苗區首間市定古蹟門市；市府說，該門市古色古香，已成為拍照打卡熱點，邀民眾連假期間走訪，享用咖啡同時也可漫遊古蹟、歷史建築與特色店家。

市府指出，新竹州圖書館為日治時期少數專為圖書館事業設計的全新建築，縣市尚未分家前，州圖隸屬竹縣資產，分家後因在竹市轄內，縣政府將它賣給新光人壽，封閉34年幾乎閒置。2015年經市府拜會新光人壽董事長吳東進，並在吳大力支持協助及中央補助下啟動調查研究、設計規畫及修復工程，2020年完成修復。

文化局表示，新竹州圖書館的建築特色，為近世復興式RC建築，設計者為日人宇敷赳夫，建築外觀重視水平線條分割，整體形貌方正，鮮少有複雜的量體組合，其室內使用採光高窗、外部牆面部分飾以泥塑洗石裝飾圖樣。

文化局指出，新竹州圖書館興建於1925年，是日治時期裕仁皇太子來訪，新竹街以「行啟紀念」為由申請的圖書館建設計畫，「近代復興式樣」的建築風格兼具古典與現代建築元素，殊為台灣近代建築史典範。

另外，日治時期全台曾興建三座獨棟公共圖書館，第一座是台南市圖書館，現已拆除；第二座是新竹州圖書館；第三座則是台中州圖書館，現作為合作金庫使用，相較之下，新竹州圖書館建築原貌最完整的被保留。

文化局說，連假期間來訪竹市的民眾，可到舊城區來趟古蹟漫步之旅，從1913年建造的新竹火車站開始，沿途可以看到東門城、影博館（有樂館）、新竹州廳、美術館、新竹州警務部部長官舍等，最後來到新竹州圖書館享用美味餐點，為自己的古蹟深度之旅畫下完美的句點。