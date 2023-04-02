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孕婦一天狂吐15次又感冒不敢看醫生 中醫成功改善

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
30多歲陳姓孕婦嚴重孕吐，一天甚至吐到15次，擔心服用西醫會影響胎兒，最後在朋友介紹下向中醫師求助。記者王駿杰／攝影
30多歲陳姓孕婦嚴重孕吐，一天甚至吐到15次，擔心服用西醫會影響胎兒，最後在朋友介紹下向中醫師求助。記者王駿杰／攝影

新竹一名30多歲陳姓女子去年十二月發現懷孕，胎兒成長至第三個月後開始嚴重孕吐，一天甚至吐到15次，不但身體難受，連喉嚨都受傷，又擔心服用西醫會影響胎兒，最後在朋友介紹下向中醫師求助；經蔡宗璟中醫診所醫師蔡宗璟診斷，開立處方藥後，孕吐一周內就大幅改善，陳女治療過程中還因感冒咳嗽及咽喉痛，也同時服用中藥治療，快速緩解。

具中醫與西醫雙執照的醫師蔡宗璟指出，孕婦至中醫求診最常見的原因有孕吐及感冒，孕吐的原因為懷孕後黃體素增加使胃的排空及腸胃的蠕動都減緩，孕吐的情況若更嚴重甚至吃不下食物，也可能影響到懷孕，一定要積極治療。孕婦感冒若是症狀很輕微通常能夠不藥而癒，但若有發燒或嚴重的咳嗽，務必尋求中醫師開立中藥治療，以避免上呼吸道感染擴及下呼吸道感染而變成肺炎。

蔡宗璟表示，當孕婦身體不適時，在臨床上西醫通常較少開立藥物給孕婦治療，主要擔心部分西藥會對胎兒有影響，而經檢驗的中藥在臨床中醫師使用下安全性反而好，處方精準改善也相當迅速，所以建議孕婦身體不適時可尋求有經驗的中醫師治療，才能讓疾病快速緩解，也讓孕婦能安心地懷孕。

蔡宗璟指出，陳女第一次來就診時懷孕十四周，主訴近期幾乎每天都會嚴重嘔吐，食慾也非常不好，即使不吃東西也常有噁心反胃感，懷孕不沒變胖，體重還減輕，且懷孕前腸胃就不太好，有消化不良的情形，因此開立消導類藥物如麥芽、神麴及和胃降氣藥物如萊菔子、厚朴來治療，再特別加入佛手柑來改善食慾並緩和孕婦緊張的心情，也叮嚀飲食需均衡避免油膩及太甜的食物。

蔡宗璟說，陳女一周後回診孕吐已明顯改善，一周內僅有一至兩天曾發生孕吐，食慾有較為增加，但仍有噁心反胃感，他便繼續開立中藥治療。第三周回診已沒有嘔吐情形，只仍偶有噁心反胃感，他發現陳就診時有明顯咳嗽，經詢問才知陳咳嗽及咽喉痛的症狀已三天，研判咳嗽時腹部壓力會增加，才會導致陳下腹部不適，因此在治療處方中加入清熱解毒及化痰降氣止咳的藥物，隔周回診已成功緩解咳嗽。

中醫 孕婦 懷孕

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