快訊

好天氣來了！明起連3天轉乾高溫上看33度 收假日再迎雨

徒手捏爆家裡怪蟲！他PO照求解「這啥鬼」 一聽心涼了：搬走比較實在

愚人節？必勝客「零傷害披薩」可當健身環 網友狂推：真的好吃

清明連假體驗傳統戲曲、相聲 免費報名快參加

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市文化局於兒童清明假期，推出一系列傳統戲曲節目，民眾可免費參與。圖／台北曲藝團提供
桃園市文化局於兒童清明假期，推出一系列傳統戲曲節目，民眾可免費參與。圖／台北曲藝團提供

桃園市文化局於兒童清明假期，推出一系列傳統戲曲節目，今有「桃之笑笑」、4月2至4日「跟著說唱嘻遊趣」等免費參與活動，希望藉此推廣親子保護文化資產觀念，並打造社區藝文新基地。

「桃之笑笑-相聲評書小劇場」今於中壢藝術館首先揭開，透過說唱的體驗課程，開發7至15歲青少年與兒童的表演潛力，揭開身體、語言、節奏趣味的三角關係，另外安排表演逗趣的相聲及快板演出，感受語言的Flow，讓親子們認識與喜愛。

明天於南崁兒童藝術村、4月3至4日在米倉劇場則分別登場「跟著說唱嬉遊趣」，主辦方因應2地建築特色，節目設計上也有所不同，兒藝村以「叩叩叩，老師開門」做為前半段主題，結合戶外場域特色，演員以說學逗唱的形式，帶領親子走讀園區裡的各種老房子與小故事，後半段「說書人和他的搞笑神隊友」則以相聲說唱與評書為主線，上演孩子們喜愛的玄奇故事。

米倉劇場則用「叩叩叩，米倉開門」做為前半段主題，以喜劇小品帶出米倉的歷史背景，透過義賊偷米的有趣設定，帶大家一同穿越時空，後半段則有火爆熱鬧的數來寶、相聲以及北曲獨創的音樂評書表演。觀賞這些節目皆免費，民眾僅需於演出前30分鐘發放號碼牌入場、滿座為止。

台北說唱藝術團團長、桃園市無形文化資產列冊追蹤藝師葉怡均表示，希望透過沉浸體驗，觸發對說唱藝術的喜愛，為桃園文化新增一塊傳統戲曲版圖，培養新一代藝文人口，並也能藉由無形文化資產與有形文化資產的結合，可以展現傳統藝術與在地歷史建物的活力，讓民眾對老房子、老靈魂更有親切感，從而激起對歷史建築的愛護意識。相關活動資訊洽文化局官網或台北曲藝團臉書查詢。

4月3至4日在米倉劇場登場「跟著說唱嬉遊趣」，民眾可免費參與。圖／台北曲藝團提供
4月3至4日在米倉劇場登場「跟著說唱嬉遊趣」，民眾可免費參與。圖／台北曲藝團提供
「桃之笑笑-相聲評書小劇場」今於中壢藝術館首先揭開，讓親子說唱律動。圖／台北曲藝團提供
「桃之笑笑-相聲評書小劇場」今於中壢藝術館首先揭開，讓親子說唱律動。圖／台北曲藝團提供

文化資產 劇場 親子

延伸閱讀

清明連假首日 中部以南位下風處 擴散不佳空品差

清明連假首日下雨 麗寶樂園12歲以下99元...家長衝

不畏風浪！清明連假首日 逾6千旅客布袋港搭船到澎湖玩

未保持車距釀禍 清明連假國1岡山段4車連環撞

相關新聞

新竹市推自備容器集點抽大獎 113餐飲店家響應給優惠

迎合環保趨勢，新竹市政府為鼓勵民眾購買餐飲時養成自備餐盒、飲料杯的好習慣，即日起至9月30日舉辦「新竹環保咖～自備盒杯．...

民間信仰紀錄片「三清」今桃園開鏡 新銳導演發豪語要做這事

23歲的新銳導演陳毅今開鏡拍攝「三清」這部與台灣宮廟及民俗文化有關的紀錄片，主要講述大家樂、六合彩時期落難神明故事，及民...

新竹市西大路地下道砸1億元整建完工 議員批下雨仍漏水

新竹市政府去年斥資1億元整建連接市區與園區要道的西大路地下道，去年底完工。多名議員質疑該工程變更設計多達2500萬元，總...

雨勢攪局不減親子熱情 頭份竹南親子運動嘉年華登場

連假第一天，苗栗縣政府上午在竹南運動公園舉辦頭份竹南地區「童在一起．幸福有你」親子運動嘉年華，雖然有雨勢來攪局，但仍吸引...

竹北兒藝節登場 賴清德回憶童年：現在小朋友更幸福

竹北兒童藝術節在水圳公園一連3天登場，不僅打造「森林」體驗，還有馬戲團、合唱團等表演，希望帶給孩子不一樣的兒童節，賴清德...

歡慶兒童節 賴清德竹北與孩童同樂

竹北市政府下午在水圳森林公園舉辦「2023竹北兒童藝術節」，竹北市長鄭朝方邀請副總統賴清德出席與小朋友一同歡慶兒童節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦