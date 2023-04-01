清明連假體驗傳統戲曲、相聲 免費報名快參加
桃園市文化局於兒童清明假期，推出一系列傳統戲曲節目，今有「桃之笑笑」、4月2至4日「跟著說唱嘻遊趣」等免費參與活動，希望藉此推廣親子保護文化資產觀念，並打造社區藝文新基地。
「桃之笑笑-相聲評書小劇場」今於中壢藝術館首先揭開，透過說唱的體驗課程，開發7至15歲青少年與兒童的表演潛力，揭開身體、語言、節奏趣味的三角關係，另外安排表演逗趣的相聲及快板演出，感受語言的Flow，讓親子們認識與喜愛。
明天於南崁兒童藝術村、4月3至4日在米倉劇場則分別登場「跟著說唱嬉遊趣」，主辦方因應2地建築特色，節目設計上也有所不同，兒藝村以「叩叩叩，老師開門」做為前半段主題，結合戶外場域特色，演員以說學逗唱的形式，帶領親子走讀園區裡的各種老房子與小故事，後半段「說書人和他的搞笑神隊友」則以相聲說唱與評書為主線，上演孩子們喜愛的玄奇故事。
米倉劇場則用「叩叩叩，米倉開門」做為前半段主題，以喜劇小品帶出米倉的歷史背景，透過義賊偷米的有趣設定，帶大家一同穿越時空，後半段則有火爆熱鬧的數來寶、相聲以及北曲獨創的音樂評書表演。觀賞這些節目皆免費，民眾僅需於演出前30分鐘發放號碼牌入場、滿座為止。
台北說唱藝術團團長、桃園市無形文化資產列冊追蹤藝師葉怡均表示，希望透過沉浸體驗，觸發對說唱藝術的喜愛，為桃園文化新增一塊傳統戲曲版圖，培養新一代藝文人口，並也能藉由無形文化資產與有形文化資產的結合，可以展現傳統藝術與在地歷史建物的活力，讓民眾對老房子、老靈魂更有親切感，從而激起對歷史建築的愛護意識。相關活動資訊洽文化局官網或台北曲藝團臉書查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言