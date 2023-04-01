清明連假體驗傳統戲曲、相聲 免費報名快參加

桃園市文化局於兒童清明假期，推出一系列傳統戲曲節目，今有「桃之笑笑」、4月2至4日「跟著說唱嘻遊趣」等免費參與活動，希望藉此推廣親子保護文化資產觀念，並打造社區藝文新基地。

「桃之笑笑-相聲評書小劇場」今於中壢藝術館首先揭開，透過說唱的體驗課程，開發7至15歲青少年與兒童的表演潛力，揭開身體、語言、節奏趣味的三角關係，另外安排表演逗趣的相聲及快板演出，感受語言的Flow，讓親子們認識與喜愛。

明天於南崁兒童藝術村、4月3至4日在米倉劇場則分別登場「跟著說唱嬉遊趣」，主辦方因應2地建築特色，節目設計上也有所不同，兒藝村以「叩叩叩，老師開門」做為前半段主題，結合戶外場域特色，演員以說學逗唱的形式，帶領親子走讀園區裡的各種老房子與小故事，後半段「說書人和他的搞笑神隊友」則以相聲說唱與評書為主線，上演孩子們喜愛的玄奇故事。

米倉劇場則用「叩叩叩，米倉開門」做為前半段主題，以喜劇小品帶出米倉的歷史背景，透過義賊偷米的有趣設定，帶大家一同穿越時空，後半段則有火爆熱鬧的數來寶、相聲以及北曲獨創的音樂評書表演。觀賞這些節目皆免費，民眾僅需於演出前30分鐘發放號碼牌入場、滿座為止。