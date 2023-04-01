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新竹市推自備容器集點抽大獎 113餐飲店家響應給優惠

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市環保局推出「新竹環保咖～自備盒杯．1享2集3抽」，鼓勵民眾自備餐盒或飲料杯到113家響應活動的餐飲店家消費。圖／竹市府提供
新竹市環保局推出「新竹環保咖～自備盒杯．1享2集3抽」，鼓勵民眾自備餐盒或飲料杯到113家響應活動的餐飲店家消費。圖／竹市府提供

迎合環保趨勢，新竹市政府為鼓勵民眾購買餐飲時養成自備餐盒、飲料杯的好習慣，即日起至9月30日舉辦「新竹環保咖～自備盒杯．1享2集3抽」。民眾自備餐盒或飲料杯到113家響應活動的餐飲店家消費，除可享受自備容器折價或加量優惠外，還有集點、抽獎資格，呼籲民眾共同響應環保愛地球。

新竹市環保局2021年首度推出自備飲料杯活動，吸引1萬4906人次參與，去年2022年續推自備「飲料杯、餐盒」活動，增加餐點類的店家加入活動，也獲得1萬9604人次響應。今年2023年第三彈推出新竹市減塑生活運動PART1「新竹環保咖～自備盒杯．1享2集3抽」活動，並將活動期間拉長為6個月。

環保局長江盛任說明，活動採電子集點方式，民眾每次自備容器於活動店家消費後，可獲1張集點及抽獎券，掃描券上QR碼登錄手機號碼即可獲得1點，每人每日每店限集點1次。集滿10點可兌換100元超商電子商品卡1張，每支手機號碼最多可兌換3張，商品卡總量1500張，兌完為止。

環保局指出，商品卡兑換方式請先加入「新竹環保咖～自備盒杯．1享2集3抽」官方LINE（帳號@362evqmq）好友，點選點數查詢，集滿10點即可兑換電子商品卡1張，兑換成功後，環保局會於次日以「簡訊」方式發送電子商品卡資訊至兑換手機門號。

除了集點還有抽獎活動，民眾每次自備容器消費，掃描「集點抽獎券」登錄手機號碼，除集點1點外，同時也獲得1次抽獎機會。獎項有Dyson V8 Slim 無線吸塵器、HERAN 188L直立式冷凍櫃、Apple Watch SE、BRUNO美型智能氣炸鍋各1名，遠東百貨禮券1000元12名，抽獎日期為10月5日，10月6日公告得獎名單於新竹市環境保護局資源回收網。

今年共有113家餐飲店共襄盛舉鼓勵自備容器，店家類型多元，包含茶飲、早午餐店、便當店、咖啡、甜品、麵食等。活動店家資訊公布於新竹市環境保護局資源回收網，也可在加入活動官方LINE好友後，手機隨時查詢。市府特別感謝國立清華大學及國立陽明交通大學兩校大力支持共號召校內25家餐飲店參與，減少校園一次性垃圾。

市長高虹安表示，購買餐飲所產生的一次性免洗塑膠餐具與紙容器數量近年增加幅度驚人，新竹市延續往年推出的自備容器優惠活動，今年更將活動期延長為6個月，除了集點抽獎，也特別召集活動店家都要提供自家優惠給自備容器的顧客，邀請民眾一起當「環保咖」響應自備好習慣。

陽明交通大學學生自備容器參與新竹環保咖活動。圖／竹市府提供
陽明交通大學學生自備容器參與新竹環保咖活動。圖／竹市府提供
新竹市環保局推出「新竹環保咖～自備盒杯．1享2集3抽」，鼓勵民眾自備餐盒或飲料杯到113家響應活動的餐飲店家消費。圖／竹市府提供
新竹市環保局推出「新竹環保咖～自備盒杯．1享2集3抽」，鼓勵民眾自備餐盒或飲料杯到113家響應活動的餐飲店家消費。圖／竹市府提供

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