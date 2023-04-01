民間信仰紀錄片「三清」今桃園開鏡 新銳導演發豪語要做這事

23歲的新銳導演陳毅今開鏡拍攝「三清」這部與台灣宮廟及民俗文化有關的紀錄片，主要講述大家樂、六合彩時期落難神明故事，及民間信仰等本質故事。陳毅原不理解為何需要拜拜，直到至宮廟服務，發生許多科學無法解釋的現象，讓他產生寄託。他希望透過年輕人視角拍出台灣宮廟文化可愛一面，擺脫大眾對於宮廟的負面標籤，紀錄片預計明年下半年推出。

非影像科班出生的陳毅，18歲那年接受桃園城市紀錄片培訓，之後便拿起攝影機記錄身邊故事，上一部作品為拍攝高中生日常為題材的「1819」，該片在台積電青年築夢計畫奪下優勝。

「從小就接觸民間信仰，不過也曾質疑為什麼需要拿香去拜木頭。」陳毅表示，直到到宮廟服務，發生了許多無法用科學解釋的事，才改變了他的鐵齒。當時拍完「1819」後，身心獲耗損也沒賺錢得到名利，原不想拍，但機緣下遇到民俗信仰題材，加上想要讓宮廟文化擺脫打架、不環保等負面標籤，因此花了500多天到全台各地上百間宮廟田野調查，不設限佛道教，才由神明擇於今日開鏡。

陳毅說，「三清」片名源自道教最高神祇三清道祖聖號，希望大家不只是對台灣民間信仰刻板印象，他用年輕人視角去記錄民間信仰可愛一面，今開鏡後會密集在全台灣各宮廟拍攝，紀錄片主要主要講述大家樂、六合彩時期落難神明故事，及民間信仰等本質故事，希望讓大家明白宗教對於人其實是一種寄託，預計明年下半年能在各大電影院上映，更發下豪語要在會展中心播出紀錄片。