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新竹市西大路地下道砸1億元整建完工 議員批下雨仍漏水

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府去年斥資約1億元整建連接市區與園區要道的西大路地下道，但近日下雨被發現有滲漏水、人行道積水情形。圖／時代力量議員林彥甫提供
新竹市政府去年斥資約1億元整建連接市區與園區要道的西大路地下道，但近日下雨被發現有滲漏水、人行道積水情形。圖／時代力量議員林彥甫提供

新竹市政府去年斥資1億元整建連接市區與園區要道的西大路地下道，去年底完工。多名議員質疑該工程變更設計多達2500萬元，總改善經費從7488萬元增至1億元，但近期下雨發現仍有滲漏水，憂心影響結構安全。市府工務處說明，地下道因結構體老舊，滲漏難一次根治，將持續以導水、排水、抓漏3方式檢視處理。

西大路地下道有45年歷史，長年未曾大規模整修，出現牆面裂縫滲水、壁癌與路面坑洞等問題，市府去年首度運用市款進行結構補強與景觀改善工程，並分階段封路施作完成。不過，近日新竹地區陸續降雨，地下道頂板滲水滴落路面，引起用路人關注。

時代力量市議員林彥甫說，滲漏水恐影響行車安全，自己也實地勘查認為施工粗糙、路面不平、道路設計不佳等，並質疑該工程變更設計金額多達2500萬元，實則為逾1億元工程，新增預算僅依工務會議就決議讓廠商先行施作，恐有規避議會監督疑慮。

南區當地的市議員施乃如、田雅芳與徐美惠也關切漏水、結構問題，憂心漏水問題無法根絕，恐影響地下道的結構安全，並要求市府提出結構鑽心檢測報告。田雅芳還說每到下雨就會接到陳情，「地下道在噴水」，應強化查驗公共工程的施工品質。

市府工務處長曾嘉文說，結構補強約占工程45%經費，但地下道興建迄今近50年，結構有多處伸縮縫加上上方鐵路長期來回震動，只能被動從地下道內部進行水路裂縫止漏截斷水路，從表面觀察漏水較為嚴重處修補局部裂縫，以及抓漏及防水層工程。

曾嘉文表示，地下道結構老舊讓處理滲漏水部分力有未逮，一直都有在抓漏「點對點」處理，但水仍可能從其他裂縫滲出，市府會持續檢視；結構補強工程有3年保固期，依據鑽心報告結構體的強度耐用，並有裝設傾斜計可持續檢視工程成效。

針對市府去年花了2500萬元變更設計，工務處說，主要是用於增設施工構架、地下道柵欄及淹水管制系統、更新蓋板與加設護欄等新增工項，經費從2021年道路橋樑工程經費勻支，當年度通過預算審查。目前工程尚未驗收完成，會持續改善滲漏水缺失。

新竹市政府去年斥資約1億元整建連接市區與園區要道的西大路地下道，主要強化結構安全。記者張裕珍／攝影
新竹市政府去年斥資約1億元整建連接市區與園區要道的西大路地下道，主要強化結構安全。記者張裕珍／攝影
新竹市政府去年斥資約1億元整建連接市區與園區要道的西大路地下道，去年底完工。記者張裕珍／攝影
新竹市政府去年斥資約1億元整建連接市區與園區要道的西大路地下道，去年底完工。記者張裕珍／攝影
新竹市政府去年斥資約1億元整建連接市區與園區要道的西大路地下道，但近日下雨被發現有滲漏水情形。圖／時代力量議員林彥甫提供
新竹市政府去年斥資約1億元整建連接市區與園區要道的西大路地下道，但近日下雨被發現有滲漏水情形。圖／時代力量議員林彥甫提供
新竹市政府去年斥資約1億元整建連接市區與園區要道的西大路地下道，去年底完工。圖／時代力量議員林彥甫提供
新竹市政府去年斥資約1億元整建連接市區與園區要道的西大路地下道，去年底完工。圖／時代力量議員林彥甫提供

漏水 議員 新竹

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