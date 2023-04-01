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雨勢攪局不減親子熱情 頭份竹南親子運動嘉年華登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午在竹南運動公園辦頭份竹南地區「童在一起．幸福有你」親子運動嘉年華，雖然有雨勢來攪局，但仍吸引許多家長和小朋友冒雨參加。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午在竹南運動公園辦頭份竹南地區「童在一起．幸福有你」親子運動嘉年華，雖然有雨勢來攪局，但仍吸引許多家長和小朋友冒雨參加。圖／苗栗縣政府提供

連假第一天，苗栗縣政府上午在竹南運動公園舉辦頭份竹南地區「童在一起．幸福有你」親子運動嘉年華，雖然有雨勢來攪局，但仍吸引許多家長和小朋友冒雨參加，一起玩親子互動及闖關遊戲，會場充滿歡樂。

縣府教育處為促進親子感情、培養兒童良好運動習慣，今年規畫在頭份竹南、通苑、苗栗、大湖地區分別辦理4場次的親子活動，今天登場的是頭份竹南區場次。今天活動碰上雨勢，但許多參加的親子熱情不減。穿著雨衣或打傘陸續趕到會場，在雨中參與親子互動遊戲或闖關遊戲。

縣長鍾東錦與地方人士在開幕式祝小朋友兒童節快樂。鍾東錦指出，為因應社會快速發展趨勢和少子女化挑戰，親子教育更應重視，今天的親子運動嘉年華不僅鍛鍊幼兒體能，也能增進親子關係，從小培養孩子運動習慣，歡迎鄉親和小朋友攜手參與，促進家庭和樂。

會場安排縣府各單位宣導攤位，還設計多種有趣的親子互動遊戲，還有灌籃高手、眼明手快、童玩彈珠台等20餘項手腦並用的闖關攤位，讓家長帶孩子一同挑戰，愉快度過一天周末假日。

苗栗縣政府上午在竹南運動公園辦頭份竹南地區「童在一起．幸福有你」親子運動嘉年華，雖然有雨勢來攪局，但仍吸引許多家長和小朋友冒雨參加互動及闖關遊戲。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午在竹南運動公園辦頭份竹南地區「童在一起．幸福有你」親子運動嘉年華，雖然有雨勢來攪局，但仍吸引許多家長和小朋友冒雨參加互動及闖關遊戲。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午在竹南運動公園辦「童在一起．幸福有你」親子運動嘉年華，雖然有雨勢來攪局，仍吸引許多家長和小朋友冒雨來參加互動及闖關遊戲。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午在竹南運動公園辦「童在一起．幸福有你」親子運動嘉年華，雖然有雨勢來攪局，仍吸引許多家長和小朋友冒雨來參加互動及闖關遊戲。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午在竹南運動公園辦頭份竹南地區「童在一起．幸福有你」親子運動嘉年華，雖然有雨勢來攪局，但仍吸引許多家長和小朋友冒雨參加。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午在竹南運動公園辦頭份竹南地區「童在一起．幸福有你」親子運動嘉年華，雖然有雨勢來攪局，但仍吸引許多家長和小朋友冒雨參加。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午在竹南運動公園辦頭份竹南地區「童在一起．幸福有你」親子運動嘉年華，雖然有雨勢來攪局，但仍吸引許多家長和小朋友冒雨參加。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午在竹南運動公園辦頭份竹南地區「童在一起．幸福有你」親子運動嘉年華，雖然有雨勢來攪局，但仍吸引許多家長和小朋友冒雨參加。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣上午在竹南運動公園辦頭份竹南地區辦親子運動嘉年華，縣長鍾東錦在會場體驗闖關遊戲。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣上午在竹南運動公園辦頭份竹南地區辦親子運動嘉年華，縣長鍾東錦在會場體驗闖關遊戲。圖／苗栗縣政府提供

親子教育 運動 鍾東錦 兒童節 連假

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