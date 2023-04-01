桃園彩色海芋季登場 林襄助陣宣傳28萬株歷年最大花田

桃園市長張善政今天上午前往大園區溪海休閒農業區，主持歷來最大的彩色海芋季開幕，超人氣樂天女孩林襄，為花季帶來熱情的應援舞蹈，也特別致贈象徵「桃園好棒」的樂天桃猿隊簽名球棒給張善政市長，市長回贈彩色海芋花束。

今年彩色海芋季以「綺芋」為主題，今天起為期16天，主展區有8萬株彩色海芋、2萬株百合及18萬株在地草花。

彩色海芋季「青鳥。芋守」藝術裝置就用了2萬盆草花，青鳥口中銜著花卉御守象徵幸福；另一個地標「祈緣。綺芋」是依海芋花型所打造的許願噴泉。今年展區也首次擴展至周邊的罐子埤，邀請鄉親來桃園賞海芋、逛市集，沿著環埤步道欣賞豐富的埤塘生態，度過愉快的清明假期。

張善政表示，桃園彩色海芋季除了花海及豐富好玩的活動，展覽現場也規劃「寮芋市集」，首度結合桃園13個農會的優質產品，遊客可在市集選購在地特產及花卉植栽，方便一次購足桃園特色伴手禮。此外，今日「2023中華職棒開幕戰」在台中洲際棒球場開打，明天將是樂天桃猿隊的主場開幕戰，他邀請民眾連假期間攜家帶眷欣賞海芋，也一起為樂天桃猿隊加油。

農業局長陳冠義表示，「2023桃園彩色海芋季」規畫5大主題活動、9堂DIY課程、36場表演活動，今年更首度結合LINE實境解謎、智慧導覽及電子集章，透過「綺。芋—LINE實境解謎遊戲」及「音緣際慧—電子集章活動」趣味闖關，帶領民眾走入花田、親近埤塘，在展區各角落找尋驚喜。此外，假日期間多組歌手團體輪番推出「音樂下午茶」，並參照知名遊樂園定時踩街活動，規畫「花精靈遊園踩街」及街頭藝人表演；而期間限定的「花現愛」活動，將由電台DJ主持人進駐活動會場，邀請遊客大聲說出感謝與愛意。

陳冠義說，大園區除了美麗的彩色海芋外，也種植大面積的蕎麥，並推出一系列蕎麥衍生產品，包括蕎麥麵、蕎麥地瓜飲及蕎麥爆米花等。今年展區內也保留一片蕎麥花田，結合在地農會及團體，透過「食農教育花卉」展示，讓民眾更加認識永續與SDGs（可持續發展目標）的意義。陳冠義提醒民眾盡量搭乘大眾運輸系統，包括桃園客運5077及統聯客運210都可抵達會場，也可以搭乘免費接駁車前往。詳細活動資訊請至「2023桃園彩色海芋季」官網www.2023tclf.com.tw，或「桃園彩色海芋季」臉書粉絲專頁查詢。