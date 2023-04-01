人均借閱達4.6冊 新竹縣獲閱讀力表現績優城市第一名

教育部進行111年度台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，新竹縣榮獲40萬人口以上縣市111年度整體閱讀力表現績優城市第1名，及閱讀力表現績優城市民眾每人資源投入經費縣市組第1名，縣長楊文科自豪新竹縣投入大量閱讀資源給縣民，總圖更在興建中，未來能提供更好的閱讀環境。

新竹縣府表示，新竹縣在各縣市閱讀成效表現優異，而台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，是教育部為蒐集各縣市讀者閱讀力與閱讀興趣資料，解析圖書館服務現況與讀者閱讀興趣，每年依據各縣市閱讀成效表揚閱讀力表現績優城市。

教育部年度報告在鄉鎮市組分項競賽中，新竹縣北埔鄉立圖書館獲「民眾每人借閱冊數」及「民眾每人資源投入經費」績優等2項肯定，人均借閱冊數達4.6冊，人均投入資源達199.03元；寶山鄉立圖書館獲選「民眾持證比例表現」績優，持證率高達73%。

報告中同樣指出，年度新增上榜的績優鄉鎮市並有竹北市立圖書館及尖石鄉立圖書館，皆獲得「鄉鎮市組民眾每人資源投入經費」績優獎項，人均投入資源達137.78元及110.72元，並持續大幅提高書籍採購及設備改善經費。

楊文科表示，新竹縣府持續挹注大量資源於推動閱讀上，去年先後串聯桃園市及苗栗縣，開通一證通服務，還結合縣內醫療院所，推動新生兒辦證服務，共享閱讀資源，另為滿足偏鄉讀者閱讀需求，落實偏鄉教育均衡發展，去年也獲民間集團捐贈第2輛行動書車，提供給尖石鄉使用，便利部落讀者。

楊文科說明，為提升新竹縣公共圖書館軟硬體設施，逐年大幅提升購書經費，去年度購書經費增加至2208萬元，並於今年更將提升至3300萬元，另外特別編列超過400萬元預算，採購鄉鎮市立圖書館書籍及改善鄉鎮圖書館內設備，以期提供讀者更豐富的館藏資源及閱讀環境。

楊文科指出，目前如火如荼辦理中的新竹縣立總圖書館新建案，已於去年動工及同步進行室內裝修規畫設計，期許一步一腳印落實新總館新建，為新竹縣塑造更優良的閱讀環境。

新竹縣文化局長李安妤表示，去年度新竹縣閱讀推廣著重跨域結合，與周邊縣市及各單位的串聯，提供了讀者更便利的服務，多元豐富的閱讀活動，結合館藏借閱推廣，也是增加竹縣借閱率的成功祕訣，透過主動走入校園及行動書車的推廣，讓圖書館藏能被更多讀者使用，未來也將持續努力提升圖書館服務。