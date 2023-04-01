竹市兒童藝術節5天連假登場 新竹公園打造5大體驗場域

2023新竹市兒童藝術節今天起一連5天在新竹公園登場，公園打造5大特色體驗場域，吸引不少家長帶著孩子來欣賞藝文表演、體驗藝術手作，還有VR微距科技體驗及共融創作等充滿科技感。市府文化局指出，今年預算資源有限，但仍努力規畫多項表演與體驗，歡迎親子共度歡樂兒童節假期。

新竹市兒童藝術節今年取消「風的運動場」大型遊具體驗，轉型以「ZOOM！ZOOM！新竹」為題結合科技與兒童藝術體驗，將新竹公園變身為藝術遊樂園。今天開幕儀式由活動代言人河馬「樂樂」、安徒生和莫札特的創意劇團接力演出暖場。

市長高虹安今早參與開幕活動，和來賓們共同按下泡泡照相機，象徵兒藝節啟動。她說，市府在新竹公園打造5大特色體驗場域，在孔廟前廣場前的「魔力大劇場」、「驚奇小舞台」，將有23個表演團隊輪番帶來50場表演，內容包含戲劇、舞蹈、音樂及街頭藝術，最適合親子闔家欣賞，也歡迎小朋友一起上台秀才藝。

在新竹公園的圓形廣場與孔廟的廂房則規畫「藝術小天地」，共25種藝術體驗課程，如木雕拼貼、彩色砂畫、製作風力小車等，讓小朋友學習動手做；風livehouse的「好奇實驗室」也有VR微距科技體驗及共融創作，讓孩子可學習從不同視角理解世界。

兒童藝術節今年也在田徑場推出3座氣墊遊具，文化局強調遊具皆經過設備安全檢驗，家長能安心讓孩子遊玩，VR穿戴裝置與氣墊遊具也會定時消毒，確保衛生健康。

竹市府文化局局長錢康明說，兒童藝術節各場兒童藝術體驗及故事劇場皆為免費體驗，為保證良好活動品質，採用預約報名制（報名網址https://reurl.cc/ykDZZO），如線上預約額滿，可現場排隊報名領取號碼牌。

民眾若參加兒童藝術節的魔力大劇場、好奇實驗室、藝術小天地活動，或在小食大樂市集消費，一區可以獲得一個章，只要在DM上集滿3個章，並上「新竹市文化局」臉書粉專讚後，就可於現場服務台兌換限量的小禮物。