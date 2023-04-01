石門水庫蓄水率跌破5成 北水局施放焰劑增雨

水情吃緊，桃園石門水庫蓄水率在今天跌破5成。北水局表示，相較民國110年百年大旱的同期蓄水量，目前水情仍較好；趁著雨帶來臨，上午也在桃園石門、新竹寶二水庫施放焰劑增雨。

氣象局稍早預報，今天華南雲雨區東移，北部及東北部地區有陣雨。經濟部水利署北區水資源局今天上午在石門、寶二水庫施放焰劑，進行人工增雨作業。

北區水資源局副局長郭耀程今天向媒體表示，截至今天上午10時，石門水庫蓄水率僅剩49.8%，蓄水量102.2百萬噸；這也是今年首次石門水庫蓄水率跌破5成。

郭耀程說，但若與110年百年大旱同期的蓄水量比較，目前的蓄水量比當時高過2900萬噸，相對起來仍比百年大旱水情好。

郭耀程也說，持續透過監看、總量管制、利用河川水跟相關農業節水供灌方式，來確保石門水庫穩定供水的時程能夠延長，目前從翡翠水庫系統支援到板新地區，可以減少石門水庫供應板新地區水量的部分，已經達到每天80萬噸以上。

郭耀程表示，桃園跟石門的供灌部分，因為最近有平地降雨，有協調兩個管理處配合進行相關減水；桃園市政府也提供水資源回收中心的再生水，以及完成備援水井的整備，可以讓產業隨時取用。

郭耀程呼籲，氣象局預測4到5月的降雨量是正常偏少，民眾仍需共同節約用水，北水局也會加強水情監控、確保能穩定供水。