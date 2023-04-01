清明掃墓 楊梅生命紀念園區停車格恐不夠用 公所擬增加

今為清明連假首日，桃園楊梅區長邱世源領團隊與祭祀家屬一起於楊梅生命紀念園區參與春祭祭典，共同緬懷追思；楊梅警分局也提醒，連假期間加強楊梅區第五公墓、富岡集義宗祠、笨港公墓及各宗祠祭祖等掃墓熱區交通疏導，今早上7至12時楊梅生命紀念園區至中山南路800巷口全線實施封閉，禁止一般車輛進入。

楊梅生命紀念園崇德納骨堂於2002年啟用，迄今已20餘年，崇德納骨堂於去年將琉璃瓦翻修更新、屋頂防水、外牆滲水補修等整體維護。加上原有1樓及地下1樓殯葬存放櫃位使用已接近飽和，為因應未來殯葬存放設施使用需求，於納骨堂2樓新增櫃位，共增設5940個櫃位，包含4840個單人骨灰櫃位及550個雙人骨灰櫃位，848座神主牌位，已於今年1月完成啟用。

楊梅區公所表示，因納骨堂2樓櫃位啟用，使用殯葬設施民眾增加，未來祭祀及春、秋祭典人潮勢必提升，考量現行停車空間不敷使用，桃園市副市長蘇俊賓請公所研議向財政部國有財產署撥用鄰旁長岡嶺段737地號國有用地，闢建平面停車場，紓解交通壅塞問題。

公所說，目前園區可使用的停車格僅20格，現階段都跟附近工廠借場地讓民眾停車，或是鼓勵民眾多搭接駁車。目前公所已行文給桃園市政府地政局研擬撥用鄰旁長岡嶺段737地號國有用地，將待地政局向國產署申請租用，通過後預計可增設30格車格。