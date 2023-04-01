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苗縣首例推動師投入輔導 危老建築重建完成化身日照中心

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣首件由推動師投入輔導的危老重建計畫案已在竹南鎮完成，屋齡近40年的4層老舊建築，重建為5層新建物，圖為基地後側。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首件由推動師投入輔導的危老重建計畫案已在竹南鎮完成，屋齡近40年的4層老舊建築，重建為5層新建物，圖為基地後側。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣推動危險及老舊建築重建推動師制度，首件由推動師投入輔導的危老重建計畫案已在竹南鎮完成，屋齡近40年的4層老舊建築，重建為5層新建物，總面積增加69坪，其中3至4層已規畫為日照中心使用，將於4月3日開幕。

縣府工商發展處指出，首例推動師輔導的危老重建案由許慧琴推動師協助辦理，建築基地坐落於竹南鎮南大路，原有老舊建築物為地上4層、地下1層的鋼筋混凝土造建物，總面積約198坪，屋齡超過39年，經結構安全性能評估未達最低標準，耐震能力有疑慮，亟待重建，符合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」標準，在推動師協助下擬具危老重建計畫，興建地上5層建物，總面積約267坪。

這件危老重建計畫案自2020年7月8日核准後就進入興建階段，但期間受疫情影響，歷經缺工、建材物料飆漲等困難，終於在去年完工取得使用執照，建物3至4層將成立社區型日間照顧中心，1、2層有中醫診所及物理治療所進駐配合日照中心營運，屬於醫養照護型長照中心，原本老舊建物拆除重建後，以全新面貌回歸當地且服務鄉里，不但改善生活、居住及環境品質，對縣府布建長期照護系統、塑造宜居苗栗的施政目標也有助益，可說一舉數得。

工商發展處表示，縣府2019年起創設「苗栗縣危老重建推動師」制度，是台北市之外，全台第一個推動危險及老舊建築物重建推動師制度的縣市，迄今聘任中的推動師有32名，目前縣府受理的38件危老重建計畫，有25件是危老重建推動師協助，現已核准23件，其餘案件審查中。民眾如欲了解辦理危老重建相關事宜，有關結構安全性能評估事項歡迎電洽工商處使用管理科037-361430、擬具重建計畫事項可電洽都市計畫科037-359711由專人服務。

苗栗縣首件由推動師投入輔導的危老重建計畫案已在竹南鎮完成，屋齡近40年的4層老舊建築，重建為5層新建物，圖為基地前側。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首件由推動師投入輔導的危老重建計畫案已在竹南鎮完成，屋齡近40年的4層老舊建築，重建為5層新建物，圖為基地前側。圖／苗栗縣政府提供

建築 苗栗縣 疫情

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