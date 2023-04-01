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六福村動物園區暫時關閉 竹市動物園5天連假不打烊

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
適逢5天清明連續假期，新竹市立動物園宣布清明連假不打烊，推出泡泡互動秀、魔術表演、畫糖秀和河馬樂樂見面會等豐富活動。圖／竹市府提供
適逢5天清明連續假期，新竹市立動物園宣布清明連假不打烊，推出泡泡互動秀、魔術表演、畫糖秀和河馬樂樂見面會等豐富活動。圖／竹市府提供

新竹縣六福村動物園區因爆發狒狒脫逃事件，目前動物園區暫時關閉進行設施改善。適逢5天清明連續假期，新竹市立動物園則宣布清明連假不打烊，5天連假推出泡泡互動秀、魔術表演、畫糖秀和河馬樂樂見面會，4日兒童節當天開放12歲以下兒童免費入園，市府歡迎家長帶孩子同樂。

竹市府產業發展處長許智堡說，新竹市立動物園5天連假每天安排3場表演節目，包括泡泡互動秀、魔術表演、趣味小丑互動秀、神奇畫糖秀和吉祥物河馬樂樂見面會。在服務台每天限量發放200份兒童節限定動物貼紙，詳細資訊可上新竹市立動物園Facebook粉絲專頁

動物園園長楊礎遠也說明，動物園和昆蟲館4月1日至5日連假期間皆正常開放，動物園營業時間為每天早上9時至傍晚5時，昆蟲館則是每日早上10時至傍晚5時，可現場報名水豚餵食體驗課或是昆蟲動物近距離互動課，周邊森林食堂及星巴克動物園門市皆照常營業，歡迎家長帶著小朋友一起度過屬於孩子的節日。

竹市府指出，2023年兒童藝術節也從今天開始一連5天在新竹公園登場，市府在風livehouse、圓形廣場、孔廟廣場、體育場皆推出主題活動讓親子盡情探索科技與藝術之趣，歡迎家長順道帶著孩子前往動物園與昆蟲館認識動物、欣賞街頭藝人表演，本周末百年大道還有「閱讀原野市集」，度過歡樂的連假。

市長高虹安說，新竹市是全台兒童比例最高的城市，市府重視兒童福利與權益，除建構完善的兒童照顧政策、積極推廣親子活動，連假期間邀請全國親子造訪新竹公園參與兒藝節盛會，也歡迎至新竹市立動物園拜訪動物朋友、欣賞有趣的街頭藝人表演。

適逢5天清明連續假期，新竹市立動物園宣布清明連假不打烊，推出泡泡互動秀、魔術表演、畫糖秀和河馬樂樂見面會等豐富活動。圖／竹市府提供
適逢5天清明連續假期，新竹市立動物園宣布清明連假不打烊，推出泡泡互動秀、魔術表演、畫糖秀和河馬樂樂見面會等豐富活動。圖／竹市府提供
適逢5天清明連續假期，新竹市立動物園宣布清明連假不打烊，推出泡泡互動秀、魔術表演、畫糖秀和河馬樂樂見面會等豐富活動。圖／竹市府提供
適逢5天清明連續假期，新竹市立動物園宣布清明連假不打烊，推出泡泡互動秀、魔術表演、畫糖秀和河馬樂樂見面會等豐富活動。圖／竹市府提供

動物園 新竹 連假

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