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新竹市5天清明連假垃圾這樣收 周三當天停收別忘了

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市清明連假5天垃圾清運不打烊。圖／竹市府提供
新竹市清明連假5天垃圾清運不打烊。圖／竹市府提供

今天開始展開為期5天的清明兒童節連續假期，新竹市環保局指出，為服務市民，除了4月5日清明節逢竹市固定周三停收垃圾外，其餘天數維持正常垃圾收運，歡迎市民朋友多加利用。

新竹市5天連假期間垃圾收運資訊為：4月1日周六正常收運垃圾、4月2日周日採假日定線定時定點收運、4月3日周一正常收運垃圾、4月4日周二正常收運垃圾、4月5日清明節剛好碰上周三固定停收垃圾。

環保局長江盛任說，提醒市民朋友，請將垃圾確實分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，且為防範火警事故，清明祭祖後的香、燭、金紙等物品，務必要確認無火苗後才打包交由垃圾車及資源回收車收運。

環保局呼籲，為維護市容整潔，請不要任意棄置垃圾，民眾對收運垃圾若有疑問，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科03-5388406轉9。

新竹 清明節 環保局長

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清明節五天連假 新竹市垃圾清運不打烊

228連假垃圾何時倒？竹縣13鄉鎮市垃圾清運資訊看這裡

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