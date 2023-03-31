桃園大溪僑愛站Youbike站啟用 配上延長免費60分鐘超讚

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園大溪Youbike僑愛站今啟用，加上桃園4月1日起Youbike 騎乘優惠從30分鐘延長至60分鐘，對於地方民眾可謂喜上加喜。圖／陳治文提供
桃園大溪Youbike僑愛站今啟用，加上桃園4月1日起Youbike 騎乘優惠從30分鐘延長至60分鐘，對於地方民眾可謂喜上加喜。圖／陳治文提供

桃園大溪Youbike僑愛站今啟用，加上桃園4月1日起Youbike 騎乘優惠從30分鐘延長至60分鐘，對於地方民眾可謂喜上加喜，即將迎來5天連假也相當有助益，造福地方及觀光客。

市議員陳治文表示，僑愛站爭取了3年，當初為了爭取用地與里長費了不少苦心，終至今日達標。僑愛站預估除了休閒族群外，上班上學族群將是主要客群。

僑愛站今啟用設有20個車柱，僑愛里長陳品謙表示，僑愛里鄰近八德區，雖當地長者居多，但仍有不少通勤的上班族與學生，有YouBike代步需求。今也有許多長輩對於租借腳踏車感興趣，讓他相當感動。

桃園市交通局說，全大溪已設有11處場站，車柱共計有219柱，可為當地觀光及居民通勤帶來助益；陳治文也提醒，雖然騎乘自行車沒有駕照限制，但還是要遵守相關交通規則及騎乘規定。

桃園 自行車 駕照

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