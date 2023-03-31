全國少年籃球錦標賽 苗栗市大同國小勇奪U11組冠軍

苗栗市大同國小參加2023年第55屆全國少年籃球錦標賽，今天下午在U11組男生組決賽以39比23擊敗新北市網溪國小，繼去年大同國小贏得U12組男生隊冠軍，又一次在全國少年籃球錦標賽奪冠，這也是大同國小在這項比賽第五度贏得冠軍。

校方說，這次參賽的球員都是五年級與四年級學生，其中五年級有陳宥恩、徐浚瑋、鍾鈞宇、林康睿、劉子澄、劉昀昇、陳昱安、李勝翔、邱柏鈞、胡峻皓，四年級有謝安杰、湯尹凡，其中陳宥恩、徐浚瑋、鍾鈞宇、謝安杰、林康睿並獲選潛力球員。