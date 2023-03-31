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全國少年籃球錦標賽 苗栗市大同國小勇奪U11組冠軍

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市大同國小參加第55屆全國少年籃球錦標賽，今天在U11組男生組決賽以39比23擊敗對手奪冠。圖／連威登、葉淑娟老師提供
苗栗市大同國小參加第55屆全國少年籃球錦標賽，今天在U11組男生組決賽以39比23擊敗對手奪冠。圖／連威登、葉淑娟老師提供

苗栗市大同國小參加2023年第55屆全國少年籃球錦標賽，今天下午在U11組男生組決賽以39比23擊敗新北市網溪國小，繼去年大同國小贏得U12組男生隊冠軍，又一次在全國少年籃球錦標賽奪冠，這也是大同國小在這項比賽第五度贏得冠軍。

校方說，這次參賽的球員都是五年級與四年級學生，其中五年級有陳宥恩、徐浚瑋、鍾鈞宇、林康睿、劉子澄、劉昀昇、陳昱安、李勝翔、邱柏鈞、胡峻皓，四年級有謝安杰、湯尹凡，其中陳宥恩、徐浚瑋、鍾鈞宇、謝安杰、林康睿並獲選潛力球員。

大同國小籃球隊成軍30年，在老教頭連威登帶領下曾獲得第37、38、54屆及去年U12組全國少年籃球錦標賽冠軍，今年由齊文睿老師領軍參加U11組賽事，小球員表現依舊亮眼，奪冠消息傳回，苗栗縣籃球委員會主委余文忠也特別與鄉親分享這個好消息。

苗栗市大同國小參加第55屆全國少年籃球錦標賽，今天在U11組男生組決賽以39比23擊敗對手奪冠。圖／連威登、葉淑娟老師提供
苗栗市大同國小參加第55屆全國少年籃球錦標賽，今天在U11組男生組決賽以39比23擊敗對手奪冠。圖／連威登、葉淑娟老師提供

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