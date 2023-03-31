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桃園平鎮文化公園停車場坍塌原因 李鴻源：技師資料key錯

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
李鴻源說明平鎮文化公園地下停車場坍塌的原因，一開始是結構技師key in錯誤，張善政市長稍後也說明時政府新的補強措施。記者鄭國樑／攝影
李鴻源說明平鎮文化公園地下停車場坍塌的原因，一開始是結構技師key in錯誤，張善政市長稍後也說明時政府新的補強措施。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天公布前市府公共工程體檢結果，市府外聘學者專家成立體檢會的總顧問、前公共共工程委員會主委李鴻源也到場。李鴻源說明平鎮文化公園地下停車場工程缺失時，指出一開始「居然是一位結構技師電腦key in錯誤」，結果設計出來的承受力只有規定的四分之一，後面經過十幾次審查全沒發現問題。

李鴻源說，公共工程體檢會要了解另一個重要的原因，就是為什麼這麼一個簡單的錯誤，在好幾個審查階段都沒被看出來？他相信審查機制，體檢會檢查當時的紀錄，發現其實都審查了十幾遍，包括竹圍漁港艇艇碼頭、楊梅區公所新建大樓工程也都經過這樣的審查，讓人好奇這中間為什麼沒人看出來？「這是土木工程的ABC（意思是很簡單基本的事），都很容易被看出來」。

李鴻源還舉例竹圍漁港遊艇碼頭（AD區）沒做水文調查，用台北港的資料充數，防波堤又不夠長，居然可以設計出遊艇碼頭，對做港灣設計的人而言是很不可思議的事，因此很納悶當初是怎麼審查的？嚴格說，要做一個這樣的碼頭不是1億元就能做出來的，要加長防波堤達到足夠的消能，經費會比1億元多很多，何況防波堤一延長，漁船進出會有問題，所以體檢會建議不做遊艇碼頭。

李鴻源強調3件前市府公共工程都是土木工程的ABC，但居然都發生了，如果這是桃園「土木工程的文化」，會讓人擔心還有多少工程缺失沒被發現，因此提醒市政府趕快檢視過去的工程，不希望民眾生命財產受威脅。

對民進黨批張善政藉體檢工程清算前朝，李鴻源強調「除弊」不是公共工程體檢會的專業，體檢委員也不感興趣，讓桃園的公共工程品質達到應有水準和強度，確保民眾生命財產安全，工程預算每一毛都花在刀口上，讓好的廠商有機會參與桃園的公共工程，這是他和體檢會16位專家學者參加體檢最主要的目的。

張善政說，前市長鄭文燦任內已經做過平鎮文化公園地下停車場，今天的體檢報告和前市府不同之處為前市府平鎮文化公園地下停車場工程坍塌後，原來是混泥土，前市府改為鋼結構，但是基礎還是原來的基礎，等於原來的基礎要撐住新的鋼結構，這次體檢會建議原基礎的每根柱子也要補強，為了安全起見，現在的市政府要按照專家的建議補強，還好補強的費用不多時間也不會很久，會盡速進行，這個是前市府沒做的，也是停車場還沒啟用的原因。

李鴻源 張善政

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