桃園庇護工場身障者不得其門而入？勞動局給答案

桃園身障人士8.9萬人，但全桃園庇護工場僅20家可提供204份職缺。議員劉勝全說，庇護工場與身心障礙人士比例落差太大，更收到有身障人士想進進不去的問題；桃園市勞動局回應，庇護工場待遇良好，員工家屬希望身障者能長時間穩定工作，會持續鼓勵庇護工場輔導員工至一般職場，今年更新增若成功輔導將給予就業服務員3000元獎金，並預計再增設2家庇護工場。

劉勝全表示，曾接到陳情家屬想讓26歲動作反應較緩慢的吳男，想進庇護工場，卻無缺額情形，因此他替吳男找了份工廠工作，但該公司卻發現有時工作忙碌，吳男卻會站著不動，會影響生產，之後家屬只好將吳男轉往台中做西點。

劉勝全說，庇護工場應該是訓練身障者有一技之長，讓他們能到一般職場工作，轉銜率太低需要檢討，應有改善因應計畫。加上庇護工場為民間企業經營要自負盈虧，勞動局積極投入給予營運上的輔導。

勞動局身障就業科長陳慧茹表示，桃園大園、觀音、新屋、大溪、復興及平鎮未有庇護工場，主要還是考量交通等問題，會盡量輔導。桃園雖有8.9萬身障人口，但扣除未成年人口，及輕度身障者會鼓勵至一般職場就業，加上進入庇護工場的身障者主要都需要一對一的協助，需通過職業輔導評量通過者才能進入，目前桃園共有157人在庇護工場，目前已有22人通過職業輔導評量，準備進入庇護工場。

陳慧茹說，桃園有20家庇護工場，有3家尚未啟用，共提供204個名額，今年將再增加2間；勞動局長李賢祥表示，因庇護工場友善待遇好，許多家屬都會希望家人持續待在庇護工場中，桃園目前仍採獎勵機制，若有成功進入一般職場工作者，勞動局頒發1萬元獎勵給庇護工場，去年155位庇護身障工作者，有6位成功至一般職場。

陳慧茹說，今年新增若成功輔導身障者至一般職場將給予就業服務員3000元獎金；並加強庇護工場的職業安全及衛生安全，協助輔導庇護工場更加向上。