竹北兒藝節4月1日登場 副總統賴清德將為活動揭幕

竹北兒童藝術節4月1日將在水圳公園登場，市長鄭朝方今天表示，將打造聽覺、視覺、觸覺、嗅覺、味覺沉浸式體驗，讓孩子開啟多元感受，明天副總統賴清德將為活動揭幕。

鄭朝方透過新聞稿表示，今天邀請「新竹縣星兒共助協會」近50名早療兒童先體驗兒藝節，並讓孩子學習樹葉拓印創作，也為早療兒童刺激感官，讓他們來擁抱藝術，享受創作的樂趣。在明天開幕活動，副總統賴清德將親自前來，為活動揭幕，邀請民眾一同參加。

鄭朝方說，竹北兒童藝術節設計的2座森林為「光之森林」與「夜之森林」，在光之森林安排有各式植物可以觸碰、探索，也特別調製專屬香水，由廠商透過設備在「光之森林」活動現場噴灑，讓孩子們沉浸在樹木花草綠意生機及神秘香味瀰漫的夢幻森林，感受觸覺與嗅覺等體驗。

鄭朝方表示，「夜之森林」中的黑幕設計象，象徵成長過程中的未知與不確定，培養勇敢與探索能力，展場也設有植物光雕互動區，藉由燈光投影在地面呈現繽紛絢麗彩色花牆，帶來豐富的視覺體驗。

竹北市公所提供新聞稿表示，4月1日起至4月3日舉辦竹北兒藝節「森之冒險」，每天下午2時至6時於水圳公園安排有多樣體驗活動，將帶領孩子重新探索、定義童年時光，同時學習環境教育的意義。活動詳情可上臉書Facebook「竹北市公所－藝遊竹北」粉絲團查詢。