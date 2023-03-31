新竹今年爆7起電纜線竊案 台電發獎金鼓勵檢舉

台電新竹區營業處近年發生多起電纜線遭竊案，光是今年度第一季就發生7起電纜線失竊案，電纜失竊長度長達1058公尺，影響民生用電。其中新竹市警一分局靠海轄區也發生電線竊案，警方循線偵破，台電新竹區營業處今天赴分局頒發破案獎金3萬元，也表示民眾若檢舉有電纜遭竊，後續順利查獲，將祭出檢舉獎金。

台電新竹區營業處處長胡忠興今天到新竹市警察局第一分局頒發電纜線遭竊破案獎勵金3萬元，感謝警方鍥而不捨查緝新竹市北區幸福沙灣通往環保局道路上及西濱路一段等多處電纜遭竊案件，由竹市警局第一分局副局長陳世雄代表接受，雙方也研討防範電纜線失竊的精進作為。

胡忠興表示，偷竊電纜線行為影響供電及民眾用電安全，且復舊成本高造成台電重大損失。若民眾發現竊取電纜情事或遇有可疑人、事、物時，請立即撥打台電客服專線1911通報或110報案。如有因民眾檢舉而查獲案件，台電也會頒發檢舉獎金致謝。

陳世雄也提到，檢警部門將積極與台電配合，針對轄區內配電線路設備易失竊地區加強巡邏，希望民眾發現可疑人士立即報警並提供即時蒐集證據，可助員警迅速破案。

台電新竹區處呼籲，資源回收業者切勿收售來路不明電纜線，電纜的塑膠外皮上或將外皮剝除後，內部電纜絞線中心股表面皆會打印「TPC」標誌，「TPC」為台電公司英文簡稱字樣，此特徵供回收業者作為區別台電電纜與一般廢電纜的辨識參考，如果發現有應拒絕回收並請立即報警處理，以免觸犯贓物罪。