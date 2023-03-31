還有名額快來搶 勞發署桃竹苗分署教保中心托育服務推優惠

配合行政院積極推動公部門員工托育服務，以協助員工兼顧工作與家庭照顧責任，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署特別選在幼獅訓練場1樓成立職場互助教保服務中心，委託具有豐富專業幼教經驗的三之三生命教育基金會經營，規畫收托幼童30名，目前已收托25名幼童，也開放給附近民眾2至6歲的子女就讀，籲有需求家長可報名。

今教保中心開幕剪綵，勞動力發展署署長蔡孟良也親臨現場，蔡孟良表示，勞動力發展署自2020年起即配合推動員工2至6歲子女公共化教保服務規畫，去年已分別於雲嘉南分署及高屏澎東分署各開設1家，今年再度於桃竹苗分署設置本署第3家教保中心，也是北部地區的第1家。

桃竹苗分署教保中心於今年2月1日開始營運，並委託三之三生命教育基金會經營，教保中心室內總面積約74坪，內部設有配膳室、幼兒廁所及室內活動室，其中活動室面積高達59坪；教保中心也利用活動式矮櫃分隔出行政辦公區、美勞區、生活自理區、語文區、大肌肉活動區、扮演區、組合建構區，以提供豐富的學習環境。

教保中心採混齡式，規收托幼童30名，除優先提供分署員工外，也開放給附近民眾2至6歲的子女就讀，目前已收托25名幼童，教保中心尚有名額，籲楊梅地區有托育需求的家長可以踴躍報名，家中第1胎每月負擔2000元，第2胎1000元，第3胎以上免費。

立委黃世杰表示，希望透過公部門的示範效應，能夠鼓勵更多企業雇主提供安心的工作環境給員工，讓員工留才適所，並能提高生產力，也能滿足鄉里的需求。