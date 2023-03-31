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苗栗縣定古蹟軍民廟4年前遭撞受損 修復竣工

中央社／ 苗栗縣31日電

苗栗縣縣定古蹟「卓蘭軍民廟」107年底因受車禍波及，廟體受損嚴重，歷經4年多史料考證、辦理修復計畫及搶修工程，工程近日竣工，重新恢復古蹟與周遭環境形貌。

位於卓蘭鎮的軍民廟於103年指定為苗栗縣縣定古蹟，107年12月25日1輛小貨車疑因機械故障，自廟旁斜坡道路「倒退嚕」翻落，導致部分廟體遭撞擊損毀嚴重，縣府文化觀光局啟動搶修程序。

文觀局今天透過新聞稿指出，軍民廟毀損最嚴重部分，包括本體龍邊石柱斷裂、門額整片掉落、神蛾亭斷裂、神蛾塑像掉落。縣府陸續完成修復工程規劃設計，並獲客委會核定補助新台幣504萬元辦理搶修工程，歷時180天，近日竣工，等待辦理驗收。

文觀局表示，清代漢人因拓墾土地與原住民屢次發生衝突，清廷派遣1萬多名湖南軍團（湘軍）進駐卓蘭，激戰過程死傷慘重，地方人士為感念軍團因保衛鄉里而犧牲，建立了軍民廟，軍民廟見證台灣多元文化歷史脈絡。

文史資料顯示，卓蘭軍民廟始建於1887年所豎立的陣亡官兵碑石，1959年地方人士集資建廟，主祀「武顯（劉少斌）將軍」，並將官兵碑石集中豎立於軍民廟前後，以慰忠魂。

文觀局說，軍民廟建築特色為「廟」、「墓」合體，廟堂內有日式神龕，廟後有化胎，化胎正面為仿墓體，放置30多塊墓碑，莊嚴肅穆；另外，1983年廟方倡議重建，因經費不足停工，期間有隻帝王蛾飛抵廟中，居民認為是劉少斌將軍的軍魂幻化為神蛾，因此在廟埕左側立神蛾雕像供人們膜拜，成為台灣少見的動物神。

文觀局長林彥甫指出，古蹟修復是以豐富史料、嚴謹考證並透過傳統匠師的工法，重新恢復古蹟與周遭環境的形貌，期許修復完成後，結合鄰近重要文化觀光景點，成為卓蘭文化觀光亮點。

古蹟 苗栗縣

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