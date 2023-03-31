公布第1波前市府工程體檢缺失 張善政：當然會有第2波

桃園市長張善政今天公布體檢前市府3件重大工程缺失，受訪時表示「當然會有第2波體檢」。

張善政和市政府體檢委員會總顧問李鴻源、執行長詹榮鋒市府秘書長說明體檢後受訪，張善政表示，他想很多朋友也會關心一樣的問題，三件工程是因為出現問題，市政府才做體檢，那麼有沒有其他的工程，說不定還沒有出現問題，可是也有潛在的問題，「那我們要不要去做體檢？當然沒問題，我們會有第2波（公共工程體檢）」。

張善政說，第2波會體檢哪些公共工程，已經請秘書長在市府這邊開始盤點，最近完工啟用的，跟已經在進行中的工程，還有快要接近完工啟用的，會把這些工程拿來檢視，其中覺得有需要再麻煩我們體檢委員會進去看的，就會把這些工程再篩選出來，所以會有第二波。

詹榮鋒秘書長說明，平鎮文化公園地下停車場原工程經費2億9500萬元，坍塌後改為鋼結構設計，總經費調整至5億800萬元，共計追加2億1300萬元。主要缺失部份，包含結構計算錯誤及柱頭版貫穿剪力設計載重不足、施工期間監造或施工單位未發現結構設計錯誤、未具有效的審查機制、設計書圖審查會議偏形式審查。

楊梅區公所行政大樓工程經費7億8401萬元，其中由中央補助2億1373 萬元，上浮後增加補強經費3680萬元。主要缺失部份，包含地下水位設定未考量坡地地形且地質調查未盡周詳、施工前發現地下水位遠高於設計值，但施工、監造及專案管理廠商未回饋、未充分反映地基現況、基設或細設審查會議未確實討論地下水位設定是否妥當。

竹圍漁港遊艇碼頭」工程經費1億8928萬元、浮箱體工項4000萬元，漁業署補助7558萬元。主要缺失部份，包含給予廠商規劃設計的期程過於倉促，無法完整評估現況、缺乏現場實測波高數據，直接引用台北港波高作為設計依據，不符合現況、竹圍漁港消能設施不足。

公共工程體檢委員會也向市府提出「建立廠商履歷」、「增加審查機制」、「加強可行性評估」、「施工階段偵錯檢核」等綜合建議。