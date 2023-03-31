快訊

傳因漏印「這3字」 人民日報3月30日報紙緊急全數停投、銷毀

清明連假前夕國道11車連環撞起火 駕駛跳車驚惶逃命

推動客語為通行語成效結果出爐 苗栗縣「五連霸」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣致力推動客語為通行語，客委會年度成效評核結果今天出爐，苗栗縣獲「五連霸」佳績。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣致力推動客語為通行語，客委會年度成效評核結果今天出爐，苗栗縣獲「五連霸」佳績。圖／苗栗縣政府提供

客委會推動的客語為通行語成效評核結果今天出爐，苗栗縣政府再度獲優等，是全國唯一獲優等縣市，打造「五連霸」佳績；此外，頭屋、三義鄉等13個鄉鎮市分獲優等與佳等，總得獎數也蟬聯全國之冠。苗栗縣長鍾東錦感謝客委會肯定和各單位推動，強調未來將更加「煞猛打拚、救轉客家話」，讓更多人加入講客行列。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，客委會依量化數據、電話實測及書面資料檢核方式，進行111年度推動客語為通行語執行成效綜合考評，今天公布的評核結果，苗栗縣表現最亮眼，獲獎數也是歷年之最。苗栗是全國唯一獲優等的縣市，鄉鎮市及區公所組獲優等的有頭屋、三義、西湖、造橋、苗栗、南庄、頭份及大湖等8個鄉鎮市，佳等有卓蘭、銅鑼、獅潭、公館、三灣鄉5鄉鎮，除海線4鎮及泰安鄉，縣內其他鄉鎮市都上榜。

苗栗縣長鍾東錦指出，苗栗縣客家人口約62.5%，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，苗栗縣從上到下，從縣府到公所，以「做，就著了」的精神推動客語，他任議長期間帶頭報考通過客語認證，以身作則提升客語公務能力，現在擔任縣長，更期盼從學校、社區、公共領域3方面全方位推廣客語，營造客語友善環境，讓苗栗成為推動客家事務的模範縣市。

鍾東錦強調，苗栗縣締造推動客語為通行語「五連霸」佳績，縣府未來將持續積極配合客委會推動客語為通行語計畫，努力提高客語能力認證通過率、辦理客家歌謠、採茶戲、廣場舞及編印客語數位日曆，推動與營造客語友善環境，鼓勵民間共同提供客語服務，展現苗栗客家力。

客語 客委會 苗栗縣 客家文化 鍾東錦

延伸閱讀

降低幼兒園師生比、國小組長減課 苗縣加碼送兒童節禮

影／遷入人口正成長苗栗異軍突起 鍾東錦點名3鄉鎮市

苗栗縣長當選無效案開庭 3證人作有利鍾東錦證詞

苗栗縣童節禮物「校校有大屏」 觸控教學下學期到位

相關新聞

公布第1波前市府工程體檢缺失 張善政：當然會有第2波

桃園市長張善政今天公布體檢前市府3件重大工程缺失，受訪時表示「當然會有第2波體檢」。

曾一天滑落20公分！桃園復興邊坡面臨崩塌危機 水務局：擬劃水土保持區

桃園復興光華及義興2個地區地質環境脆弱，近年邊坡又持續滑動恐影響嘎拉賀部落，讓部落唯一聯外道路光華路遭阻斷，造成孤島效應...

桃園體檢前市府工程 推翻大雨讓楊梅公所大樓上浮說法

桃園市政府今天上午公布3件具指標的公共工程總體檢結果，認定楊梅區公所行政大樓上浮主因之一為規設階段的對地下水位的設定不精...

竹縣七年來首度禽流感 動保所撲殺3百多隻 消毒防疫情

新竹縣動物保護防疫所3月28日獲報，新埔鎮的一處養禽場發生蛋雞不明原因死亡，動保所當天下午派員至現場調查、檢體採樣及移動...

車禍死亡機車占6成 竹縣宣布補助機車考照最多省2500元

新竹縣政府舉辦3月道路交通安全聯席會報，由縣長楊文科親自主持，他宣布今年縣府攜手新竹區監理所合辦「機車考照駕訓班訓練補助...

文資專家談桃園神社爭議：忠烈祠算古蹟原貌嗎？

台灣留存下來的神社命運多舛，1985年桃園也開始編列預算擬重建忠烈祠，而公開競圖下，李政隆、李重耀建築師的合作作品脫穎而出，得標之後，李政隆建築師到現場勘查，才赫然發現要拆建一棟做工精緻、環境優美的檜杉木造日本神社。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦