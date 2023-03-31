推動客語為通行語成效結果出爐 苗栗縣「五連霸」

客委會推動的客語為通行語成效評核結果今天出爐，苗栗縣政府再度獲優等，是全國唯一獲優等縣市，打造「五連霸」佳績；此外，頭屋、三義鄉等13個鄉鎮市分獲優等與佳等，總得獎數也蟬聯全國之冠。苗栗縣長鍾東錦感謝客委會肯定和各單位推動，強調未來將更加「煞猛打拚、救轉客家話」，讓更多人加入講客行列。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，客委會依量化數據、電話實測及書面資料檢核方式，進行111年度推動客語為通行語執行成效綜合考評，今天公布的評核結果，苗栗縣表現最亮眼，獲獎數也是歷年之最。苗栗是全國唯一獲優等的縣市，鄉鎮市及區公所組獲優等的有頭屋、三義、西湖、造橋、苗栗、南庄、頭份及大湖等8個鄉鎮市，佳等有卓蘭、銅鑼、獅潭、公館、三灣鄉5鄉鎮，除海線4鎮及泰安鄉，縣內其他鄉鎮市都上榜。

苗栗縣長鍾東錦指出，苗栗縣客家人口約62.5%，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，苗栗縣從上到下，從縣府到公所，以「做，就著了」的精神推動客語，他任議長期間帶頭報考通過客語認證，以身作則提升客語公務能力，現在擔任縣長，更期盼從學校、社區、公共領域3方面全方位推廣客語，營造客語友善環境，讓苗栗成為推動客家事務的模範縣市。

鍾東錦強調，苗栗縣締造推動客語為通行語「五連霸」佳績，縣府未來將持續積極配合客委會推動客語為通行語計畫，努力提高客語能力認證通過率、辦理客家歌謠、採茶戲、廣場舞及編印客語數位日曆，推動與營造客語友善環境，鼓勵民間共同提供客語服務，展現苗栗客家力。