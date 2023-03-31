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曾一天滑落20公分！桃園復興邊坡面臨崩塌危機 水務局：擬劃水土保持區
桃園復興光華及義興2個地區地質環境脆弱，近年邊坡又持續滑動恐影響嘎拉賀部落，讓部落唯一聯外道路光華路遭阻斷，造成孤島效應。桃園市水務局表示，將擬定長期水土保持計劃實施治理，後續爭取經費整治，預計6月中辦理公聽會及部落會議說明規劃想法，與地方居民達成共識。
行政院農委會水土保持局監測全台54處大規模崩塌地，依保全對象、監測強度、風險度、治理需求等因子評估，排列優先順序辦理劃定特定水土保持區。其中桃園市政府依特定水土保持區劃定與廢止準則，評估光華地區因地質環境脆弱，加上2021年1月發生約1.8公頃邊坡滑動，造成光華農路中斷，倘若發生大規模崩塌將危及下方光華道路，影響光華地區及嘎拉賀部落居民通行安全，將造成孤島效應。
水務局坡地管理科長邱來賢表示，該邊坡約12公頃為厚層岩卸材料堆積地質，較易出現滑落情形，坡度依不同位置有約20至55度，1至2年前曾經1天滑落20公分，目前已向下滑落約5公尺，現在狀況趨於穩定，不過仍有風險，因此希望劃定特定水土保持區保障居民通行安全及減少水庫土砂災害。
邱來賢說，該邊坡位置為原住民保留區，不過特定水土保持區內禁止任何開發行為，未來評估劃定範圍以不影響民眾土地使用權為出發點，盡量將劃定範圍最小化，採治理為主，土地管制為輔的方式，加強地區穩定，保障民眾生命財產安全。預計6月中辦理公聽會及部落會議說明規劃想法，與地方居民達成共識，後續再辦理特定水土保持區劃定作業並跟中央爭取經費整治，至於整治工法仍再調查，找尋最適方式。
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