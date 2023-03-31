曾一天滑落20公分！桃園復興邊坡面臨崩塌危機 水務局：擬劃水土保持區

台灣留存下來的神社命運多舛，1985年桃園也開始編列預算擬重建忠烈祠，而公開競圖下，李政隆、李重耀建築師的合作作品脫穎而出，得標之後，李政隆建築師到現場勘查，才赫然發現要拆建一棟做工精緻、環境優美的檜杉木造日本神社。

2023-03-31 11:27