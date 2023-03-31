桃園體檢前市府工程 推翻大雨讓楊梅公所大樓上浮說法

桃園市政府今天上午公布3件具指標的公共工程總體檢結果，認定楊梅區公所行政大樓上浮主因之一為規設階段的對地下水位的設定不精準「致因在先」造成；施工期間對高水位觀測的警訊又被輕忽「錯失在後」，導致結構體上浮的事故。

對於前市府的調查報告指楊梅區公所新大樓上浮，主因是鑽探期間逢乾旱，施工時遭遇少見的大雨導致地下水位上升建築物上浮。市政府公共工程體檢委員會總顧問李鴻源強調，公所新大樓興建前就沒有做完整的地質鑽探，導制訂錯地下水水位高度，到了施工階段，已經發現地下水水位到了-0.7米多，顯示原來定的基準是錯的，那時候居然沒有修正補強，登大樓蓋好以後一場200毫米的大雨在台灣很常見，也就是不是很大的雨量，建築物就浮起來了，這個讓體檢委員很納悶，當中到底發生了什麼事，工程和監工人員沒看出來？

桃園市長張善政強調，對於前前市府鑑定的結果，歸因於大雨造成楊梅區公所新大樓上浮，「對不起，我們不同意這個（前市府）鑑定的結果」，體檢委員會鑑定的結果是一天200毫米大雨不是很罕見，而且在施工階段就發現地下水位比原來估的還要高很多，卻不注意。楊梅區公所當初鑽探的時候因為環境有些複雜舊大樓還在，因此次在周邊鑽探，但是等舊大樓拆除以後沒有再鑽探，未注意有差別，這樣的差別導致設計錯誤，這方面和前市府鄭文燦市長當時的局處做出來的鑑定報告不一樣。

體檢委員會查出，當時鑽探報告地下水位觀測GL.-6.4m~-6.6m，建議的常水位為GL-6.0m（地表下負6公尺）、高水位GL.-3.0m。規畫設計單位也依此標準進行設計，低估地下水位是致因在先，所以地下水位以 GL.-3m為高水位之決定，是事件發生的主要原因。

民國108年10月3日施工期間，施工廠商所觀測到的起始地下水位為GL.-0.73m，遠高於設計之地下水位GL.-3.0m；但因各單位的輕忽，錯失即時補救處理的時機，是錯失在後。

專家學者相關建議一、建議重新檢核地下水位在地面處，各項抗浮力措施（自重、永久性靜載重、外牆與土壤間摩擦力以及地錨等）的貢獻比例，以確認建築物安全無慮。二、地錨及抽水井需做定期的檢查及維護，以確認地錨及抽水井的效果無慮。三、建築物已曾發生不均勻上浮，需再檢核基礎及地樑等有無損傷。

四、未來在斜坡地形上之建築物，以及低樓層且深開挖之建築物等應納入結構外審。五、建議建立結構及相關專業外審機制，建立審查品質查核及效率精進機制，建立各項專任人員復核機制。