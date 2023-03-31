快訊

新加坡樟宜機場出入境檢查系統掛了！籲旅客「推遲非必要旅行」

外送餐點被狗叼走！苦主發現「一口都沒動」網看內容物笑：這東西連狗都嫌

進場175天！國安基金何時退場？4月13日將召開例會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣七年來首度禽流感 動保所撲殺3百多隻 消毒防疫情

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
動保所今天也總動員前往該養禽場，分家禽品種，以二氧化碳方式執行人道撲殺，並由環保局、衛生局協助全面消毒、感染控制。記者郭政芬／攝影
動保所今天也總動員前往該養禽場，分家禽品種，以二氧化碳方式執行人道撲殺，並由環保局、衛生局協助全面消毒、感染控制。記者郭政芬／攝影

新竹縣動物保護防疫所3月28日獲報，新埔鎮的一處養禽場發生蛋雞不明原因死亡，動保所當天下午派員至現場調查、檢體採樣及移動管制，檢體經農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，確診感染H5N1，縣府緊急召開跨局處應變會議，今天執行人道撲殺家禽313隻，並全面消毒、移動管制。新竹縣長楊文科也呼籲轄內養禽場須做好防疫，避免從疫區引進雛雞，全力防堵疫情蔓延。

新竹縣動物保護防疫所長彭正宇表示，新埔的一處養禽場3月28日通報場內發生異常死亡，該養禽場飼養蛋雞、有色雞約510隻，由於場內蛋雞死亡率達60％，懷疑為禽流感，檢體送至家畜衛生試驗所檢驗，報告30日上午出爐，確診感染高病原性禽流感H5N1。彭正宇補充，由於該場雞隻來源多元，初步懷疑可能是自疫區縣市引進感染雞隻導致。

動保所依「新竹縣高病原性家禽流行性感冒緊急應變措施手冊」，立即召開新竹縣跨局處的緊急應變會議，由縣府農業處長范萬釗主持，進行跨局處協調。范萬釗表示，此案為新竹縣自105年以來首次發生高病原性禽流感案例，也呼籲轄內養禽戶提高警覺，落實自主防疫並主動通報疫情，動保所將持續強化禽流感預警監測工作，加強轄內禽場及週邊道路消毒，嚴防疫情爆發。

動保所今天也總動員前往該養禽場，分家禽品種，以二氧化碳方式執行人道撲殺，並由環保局、衛生局協助全面消毒、感染控制。家禽屍體依規定進行消毒及後送至化製場處理，後續將依動物傳染病防治條例規定進行評價補償，並於一周內完成周邊半徑2公里內養禽場疫情調查及全縣養禽場消毒防疫工作，以阻止疫情持續蔓延。

這名業者指出，飼養雞隻已有數十年經驗，主要飼養蛋雞、閹雞，規模並不大，場內也有雞隻的運動場，提供空間讓家禽可以運動，在發現雞隻大量死亡後，就馬上通報，一定配合管制，在確認可以養雞後，再思考是否繼續飼養。

彭正宇再次提醒，請養禽業者避免從疫區縣市引進雛雞，做好生物安全防治及防疫工作，若場內有異常狀況，也請立即通報動保所，動保所將派員協助，以有效杜絕禽流感的發生。

縣府緊急召開跨局處應變會議，今天執行人道撲殺家禽313隻，並全面消毒、移動管制。記者郭政芬／攝影
縣府緊急召開跨局處應變會議，今天執行人道撲殺家禽313隻，並全面消毒、移動管制。記者郭政芬／攝影

禽流感

延伸閱讀

車禍死亡機車占6成 竹縣宣布補助機車考照最多省2500元

廣東現H3N8病例 專家：禽流感恐再催生大流行

獵人認了打死狒狒「是竹縣府指派」 竹縣再度否認趕往派出所說明

蛋雞場嚴防禽流感 台南逐場分送消毒物資

相關新聞

文資專家談桃園神社爭議：忠烈祠算古蹟原貌嗎？

台灣留存下來的神社命運多舛，1985年桃園也開始編列預算擬重建忠烈祠，而公開競圖下，李政隆、李重耀建築師的合作作品脫穎而出，得標之後，李政隆建築師到現場勘查，才赫然發現要拆建一棟做工精緻、環境優美的檜杉木造日本神社。

記得儲水！桃園這區4月12日將停水11小時

台水公司配合養護工程處龍潭區桃66線拓寬道路改善工程，辦理龍潭區民生路管線改善工程，預計於4月12日上午11時起至晚間1...

桃園體檢前市府工程 推翻大雨讓楊梅公所大樓上浮說法

桃園市政府今天上午公布3件具指標的公共工程總體檢結果，認定楊梅區公所行政大樓上浮主因之一為規設階段的對地下水位的設定不精...

竹縣七年來首度禽流感 動保所撲殺3百多隻 消毒防疫情

新竹縣動物保護防疫所3月28日獲報，新埔鎮的一處養禽場發生蛋雞不明原因死亡，動保所當天下午派員至現場調查、檢體採樣及移動...

車禍死亡機車占6成 竹縣宣布補助機車考照最多省2500元

新竹縣政府舉辦3月道路交通安全聯席會報，由縣長楊文科親自主持，他宣布今年縣府攜手新竹區監理所合辦「機車考照駕訓班訓練補助...

全縣第2處 頭份社區心衛中心揭牌

苗栗縣頭份市社區心理衛生中心昨上午在頭份社區活動中心揭牌，繼苗栗市後成為全縣第2個社區心衛中心，提供服務包括，協助將民眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦