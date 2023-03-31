竹縣七年來首度禽流感 動保所撲殺3百多隻 消毒防疫情

新竹縣動物保護防疫所3月28日獲報，新埔鎮的一處養禽場發生蛋雞不明原因死亡，動保所當天下午派員至現場調查、檢體採樣及移動管制，檢體經農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，確診感染H5N1，縣府緊急召開跨局處應變會議，今天執行人道撲殺家禽313隻，並全面消毒、移動管制。新竹縣長楊文科也呼籲轄內養禽場須做好防疫，避免從疫區引進雛雞，全力防堵疫情蔓延。

新竹縣動物保護防疫所長彭正宇表示，新埔的一處養禽場3月28日通報場內發生異常死亡，該養禽場飼養蛋雞、有色雞約510隻，由於場內蛋雞死亡率達60％，懷疑為禽流感，檢體送至家畜衛生試驗所檢驗，報告30日上午出爐，確診感染高病原性禽流感H5N1。彭正宇補充，由於該場雞隻來源多元，初步懷疑可能是自疫區縣市引進感染雞隻導致。

動保所依「新竹縣高病原性家禽流行性感冒緊急應變措施手冊」，立即召開新竹縣跨局處的緊急應變會議，由縣府農業處長范萬釗主持，進行跨局處協調。范萬釗表示，此案為新竹縣自105年以來首次發生高病原性禽流感案例，也呼籲轄內養禽戶提高警覺，落實自主防疫並主動通報疫情，動保所將持續強化禽流感預警監測工作，加強轄內禽場及週邊道路消毒，嚴防疫情爆發。

動保所今天也總動員前往該養禽場，分家禽品種，以二氧化碳方式執行人道撲殺，並由環保局、衛生局協助全面消毒、感染控制。家禽屍體依規定進行消毒及後送至化製場處理，後續將依動物傳染病防治條例規定進行評價補償，並於一周內完成周邊半徑2公里內養禽場疫情調查及全縣養禽場消毒防疫工作，以阻止疫情持續蔓延。

這名業者指出，飼養雞隻已有數十年經驗，主要飼養蛋雞、閹雞，規模並不大，場內也有雞隻的運動場，提供空間讓家禽可以運動，在發現雞隻大量死亡後，就馬上通報，一定配合管制，在確認可以養雞後，再思考是否繼續飼養。