車禍死亡機車占6成 竹縣宣布補助機車考照最多省2500元

新竹縣政府舉辦3月道路交通安全聯席會報，由縣長楊文科親自主持，他宣布今年縣府攜手新竹區監理所合辦「機車考照駕訓班訓練補助計畫」，並聯合日新、亞東及安駕3家駕訓班響應，申請日期從4月1日起至11月30日，只要「設籍竹縣的民眾或在竹縣就讀的學生」，向上述三家合作駕訓班報名機車考照駕訓，除中央補助的1300元，另開放150個名額縣府加碼補助，最高可省2500元。

楊文科說，縣府每月都會舉辦道安會報，從數據中發現新竹縣事故以「機車肇事」為大宗，希望從機車騎乘防禦觀念開始培養，協助機車駕訓補助，鼓勵民眾一定要取得駕照，加強道路標誌及號誌認知，減少違規，降低事故風險。感謝這次響應的駕訓班以及各單位、道安顧問，共同守護鄉親生命安全。

交旅處說明，新竹縣111年1到11月交通事故「30日死亡人數」比110年同期增加了19人，累計100人，其中「機車」事故死亡佔63%(63人)，且包含路口事故或高齡者事故，也都以機車事故佔最高(占6成)。

交旅處長戴志君指出，優惠方案聯合竹縣日新及亞東及安駕3家駕訓班響應，民眾於上述3家報名並考取機車駕照將享有補助，第1波「100名」可享包含中央原先補助1300元、縣府加碼補助700元，以及日新、亞東及安駕駕訓班優惠500元，共補助2500元。第2波「50名」民眾機車駕訓補助則包含中央1300元和縣府加碼的600元，共補助1900元。在150個名額之後的，仍享有中央補助1300元。

交旅處提醒，補助申請期間必須在4月1日至11月30日之間，符合資格的民眾請自行向3家駕訓班報名，必須在11月30日前順利考取駕照，才能申請補助。按照目前新竹縣機車駕訓班費用約3550元來算，扣掉補助後，100名民眾僅須繳報名費1050元，第2波50名也僅須繳1650元。