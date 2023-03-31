苗栗縣定古蹟軍民廟因車禍受損 修復完工重現風貌

苗栗縣定古蹟卓蘭鎮「軍民廟」4年多前因廟旁坡道一輛小貨車發生「倒退嚕」翻落的車禍意外，導致廟體等設施受損，苗栗縣文化觀光局啟動搶修程序，並爭取客委會補助在去年9月展開災損搶修工程，歷時180天，目前已完工待驗收，軍民廟恢復古蹟與周遭環境形貌，縣府期盼成為卓蘭文化觀光一大亮點。

軍民廟也稱昭忠廟，2014年獲指定為縣定古蹟，2018年12月間因車禍導致廟體受損，毀損最嚴重部分包括本體龍邊石柱斷裂、門額整片掉落、神蛾亭斷裂、神蛾塑像掉落，縣府啟動搶修程序，陸續完成修復工程規畫設計，並獲客委會核定補助504萬元辦理後續災損搶修，現已進入竣工階段。

文化觀光局指出，清代漢人因拓墾土地與原住民屢次發生衝突，清廷派遣1萬多名湘軍進駐，因遭襲死傷慘重，地方人士為感念湘軍保衛鄉里犧牲，因此建立軍民廟；軍民廟見證台灣多元文化歷史脈絡，包括清代台灣在中部山區土地拓墾史及北勢群原住民、平埔岸裡社人、粵籍墾民、國家正規湘軍與台灣土勇棟字軍因不同原因發生的族群征戰、合作歷程。

軍民廟始建於1887年所豎立的陣亡官兵碑石，1959年地方為感念湘軍保衛鄉里犧牲集資建軍民廟，將清光緒時期豎立的陣亡官兵碑石，集中豎立於軍民廟前後，廟內主祀「武顯將軍」劉少斌，為一處廟、墓合體的建築物，廟堂內有日式神龕，廟後有化胎，化胎正面為仿墓體，置放30多塊墓碑，莊嚴肅穆。 1983年廟方倡議重建，但因經費不足停工，期間有隻帝王蛾飛入廟中，居民認為是劉少斌軍魂幻化為神蛾，因此在廟埕左側立神蛾雕像，供人膜拜，成為台灣少見的動物神。