桃園這區要注意4月12日將停水11小時 提前儲水

台水公司配合養護工程處龍潭區桃66線拓寬道路改善工程，辦理龍潭區民生路管線改善工程，預計於4月12日上午11時起至晚間10時止，停水戶數約301戶，提醒民眾預先儲水備用。

停水區域龍潭區上華里、三林里大順路、民生路、金龍路等地，預計於4月12日上午11時起至晚間10時止，共11小時，停水戶數約301戶。

桃園市經濟發展局提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

為盡早提供用水需求，經發局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，恢復供水後，如仍無水時，請通知自來水公司或經發局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。