全台最優！桃園YouBike 4月1日起60分鐘免費騎 張善政：是「愉」人節

桃園市長張善政選舉期間提出交通政見，桃園的YouBike從原先的前30分鐘免費優惠延長為前60分鐘免費，政策將從4月1日起開始，桃園市交通局預估騎乘次數將會成長15%，每年約有190萬人次受惠，增加1200萬元經費，將由交通局買單。目前全桃園有409站點及已設置好未通電的7站，在系統升級前，不會再增設新站，YouBike2.0系統預計於今年12月路續上線換新。

桃園YouBike原前30分鐘免費，4小時內每30分鐘10元優惠，4月1日起，直接延長到前60分鐘免費，張善政笑稱愚人節推出並非玩笑，而是「愉」人節，讓民眾連假就可享受。

張善政今於平鎮新勢公園附旁自行車道領騎並分享，他小學時學會騎腳踏車，國中高中時，都是騎車上下學，有空時常和同學騎車到烏來、北海岸遊玩，腳踏車有益健康。

桃市府自2016年開始推廣公共自行車租賃服務，全桃園共有409站及已設置好未通電的7站，不過調查發現有假日騎乘比例低、騎乘時間8成集中在前20分鐘內及週轉率偏低等發展困境，預計透過騎乘優惠延長為前60分鐘，可改變市民使用公共自行車的行為模式，除免費騎乘里程由5公里延長為10公里，填補公共運輸的縫隙外，通勤、通學可以有更多充裕時間使用公共自行車，減輕通勤騎乘壓力。

張善政說，原來前30分鐘免費補助政策約1.42億，延長60分鐘免費今年起預估騎乘次數將會成長15%，每年約有190萬人次受惠，增加1200萬支出，但相當值得。