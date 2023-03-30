因應中央法規強制保險 竹市青草湖4月起暫停水域活動

交通部觀光局今年修正水域遊憩管理辦法要求水域活動遊憩業者為遊客投保責任保險；新竹市知名景點青草湖提供天鵝船、SUP等水上活動體驗，市府今天指出，為保障遊客安全，4月1日起暫停開放水域活動，並與保險業者接洽中，後續開放時間將於官網公告，周邊仍有重新整理開放的青草湖環湖步道，仍歡迎遊客來訪感受湖光山色魅力。

竹市府城銷處長林正光表示，今年4月適逢青草湖再造重啟滿周年，因今年2月水域遊憩活動管理辦法修正，目前各家保險業者正在研擬符合規定的保險產品，以因應青草湖水域活動的需求。

為了讓保障遊客安全，青草湖的水域活動將於4月起暫停開放，待保險合規無誤後再重啟，市府城銷處指出，屆時也將提供搭乘天鵝船的優惠，重新開放資訊及相關優惠將於城市行銷處官網、城市行銷處臉書上公告。

城銷處說明，青草湖的自然生態、人文歷史及運動元素都有其獨特風味，尤其青草湖整體生態豐富，喬木類樹種近70種、鳥類約30餘種，常見第二級保育類動物大冠鷲盤旋於空中，湖內也曾發現奇力魚及曲腰魚等原生種。